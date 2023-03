Klæbo tar ikke pause: Blar opp for USA-behandling etter påske

Johannes Høsflot Klæbo (26) skal ta seg en ferie etter hvert. Men først går han NM på Tolga, reiser rett videre til Flandern rundt og etter påske en liten behandlingsreise over Atlanteren.

SKAL TA VARE PÅ KROPPEN: Johannes Høsflot Klæbo,

30.03.2023 05:27

– Det blir ferie etter hvert. Men ikke med det første. Jeg kan røpe at jeg skal til Park City (i Utah, USA) rett etter påske for behandling, sier han til VG.

Onsdag kveld gikk Klæbo Byåsen inn til et solid NM-gull i lagsprint. Han går også 10 kilometeren i NM torsdag.

Deretter venter en tur til Belgia for å følge sykkelklassikeren Flandern rundt i Belgia sammen med storsponsor Uno X.

Like over påske reiser han 10-12 dager sammen med pappa Haakon til USA for å få behandling av «superfysioterapeuten» Megan Stowe.

– Grunnen er ene og alene at jeg skal få bukt med skaden min, sier han og viser til skaden på baksiden av låret som han pådro seg sommeren 2022.

VIKTIG HJELP: Megan Stowe (bakerst) har vært en svært viktig brikke for Johannes Høsflot Klæbo denne sesongen. Her er hun avbildet sammen med Haakon Klæbo og skistjernen selv under VM i Planica tidligere i år.

Stowe har vært Klæbos behandler siden den gang. I fire perioder gjennom høst og vinter betalte han av egen lomme for at Stowe – som i en årrekke jobbet med NBA-laget Milwaukee Bucks – skulle komme fra USA til Europa.

– Jeg skal tåle 100 timer trening i måneden når vi kommer til 1. juni, slik at kroppen min er i balanse og at vi ikke står der i juli og så har jeg fått en ny skade, sier Klæbo og fortsetter:

– Det er ikke det jeg er mest motivert for nå det å reise rett på behandling. Men jeg har tenkt at det beste tidspunktet er å gjøre det nå rett etter sesongen.

Skistjernen har akkurat lagt bak seg sin beste sesong noensinne.

Klæbo har tangert Johaugs verdenscuprekord i antall seire på en sesong, han tok poengrekorden fra Marit Bjørgen og Martin Johnsrud Sundby, og han har levert sitt beste mesterskap siden han slo gjennom i 2016.

Helt til det siste har 26-åringen stått på også i verdenscupen.

Der de aller fleste landslagsløperne var mentalt og fysisk slitne under verdenscupavslutningen i finske Lahti sist helg, vartet Klæbo opp med tre seire på rappen.

Råkjøret han har vært med på den siste tiden fikk enkelte lagkamerater til å måpe.

FØLGER HVERANDRE TETT: Pappa Haakon og Johannes Høsflot Klæbo sammen med smører Frode Pedersen like før VM i Planica tidligere denne sesongen.

Men han gir seg altså ikke helt ennå.

Med i reisefølget til USA etter påske er også pappa Haakon. Sammen lar de langrennsskiene ligge og tar på seg alpinski i stedet mellom behandlingsslagene.

Han har allerede 115 reisedøgn med pappa Haakon denne sesongen. Men nå kommer han med en lovnad:

– Nå blir det en uke til sammen, cirka. Så blir det fri fra hverandre i påsken. Men så skal han få fri i hvert fall til vi snakker august, sier Klæbo og fullroser farens innsats denne sesongen.

– Den er helt enorm, sier han.