HOVDEN: – Folk skal ikke gå rundt og tro at det blir avlyst her også. Men det er forståelig, det har for så vidt vært samme type villrein her også. Vi har vært i kontakt med miljøvernavdelingen til Fylkesmannen, og per nå ser det ikke ut som noe problem, sier Roar Hjelmeset i Hovden Tour.

Turrennet Sesilåmi, som går fra Setesdal til Sirdal, måtte avlyses på grunn av villrein som går i løypa. Men Hovden Tour står ikke i fare for å avlyses, ifølge arrangøren.