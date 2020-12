Verdensmester kritiserer prisutdeling: – Veldig upassende

Verdensmester i orientering, Olav Lundanes, reagerer kraftig på tildelingen av Egebergs Ærespris til Therese Johaug.

HEDRET: Therese Johaug mottok utmerkelse for sine prestasjoner i skiløypen og på friidrettsbanen. Foto: Heiko Junge

4. des. 2020 19:59 Sist oppdatert nå nettopp

33-åringen står med ti VM-gull og fire EM-gull på merittlisten og er en av Norges fremste utholdenhetsutøvere. Lundanes endte som nummer 30 på VGs topp 100-liste over beste idrettsutøvere i 2019. Han mener æresprisen har mistet all sin prestisje etter at Therese Johaug ble tildelt prisen.

– Jeg har stor respekt for Johaugs resultater og karriere, men når du bruker ett år på å innrømme at du som utøver har ansvaret for hva du har i din egen kropp, så er du ikke et godt idrettslig forbilde. Det er kanskje den viktigste regelen i antidopingarbeidet, skriver Lundanes på sin Twitter-konto.

Han legger til overfor NRK:

– Det synes jeg er veldig upassende. Hvis vi skal holde på sånn, kan vi bare legge antidopingarbeidet.

KLAR TALE: Olav Lundanes mener Therese Johaug ikke burde fått utdelt prisen. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Bakgrunnen er at Johaug ikke innrømmet skyld på pressekonferansen der det ble kjent at hun hadde levert positiv dopingprøve i 2016. Mer enn ett år senere sa hun til TV 2 at det var hennes personlige ansvar. Det mener Lundanes ikke er godt nok – og hevder saken har ført til en skremmende holdningsendring med tanke på hva som er en positiv prøve.

Egebergs Ærespris tildeles en utøver som kan vise til topplassering i internasjonale mesterskap eller verdenscup sammenlagt og har utmerket seg i mer enn en idrettsgren. Utøveren skal i tillegg være en god rollemodell for idrettens grunnverdier. Therese Johaug har utmerket seg i skisporet og har gull fra NM i friidrett på 10 000 meter. Hun bryr seg ikke nevneverdig om kritikken.

– De skal få mene det de mener. Jeg har enorm glede i å trene og konkurrere, svarer Johaug.

– Hun er dømt for uaktsomhet, ikke forsett, det er en krystallklar forskjell, mener komité-leder Børre Rognlien i et NRK-intervju.

Komiteen utgjøres av Børre Rognlien, Brit Pettersen Tofte og Odd-Roar Thorsen.

Egebergs Ærespris er de siste årene tildelt blant andre Birgit Skarstein, Odd-Bjørn Hjelmeset, Mariann Vestbøstad Marthinsen, Nils-Erik Ulseth og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.