Koser seg med kjæresten på hytta, men risikerer å gå glipp av millionbeløp

Johannes Høsflot Klæbo får omsider muligheten til å nyte hyttelivet på vinterstid.

Adresseavisen møtte Johannes Høsflot Klæbo utenfor hytta hans på Skeikampen. Her har han oppholdt seg den siste tiden, og skistjernen planlegger en god del flere døgn på hytta. Richard Sagen

46 minutter siden

SKEIKAMPEN/LILLEHAMMER: – Her er jeg i mitt ess. Jeg fyrer i peisen, går på ski, spiser og sover. Jeg vet ikke hvor lenge jeg blir her, men det kan fort bli helt frem til jul. Her stortrives jeg.

Johannes Høsflot Klæbo nyter livet på hytta. Med sitt verdenscup-nei, dukket det opp en mulighet til å tilbringe tid på Skeikampen.