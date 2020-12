Klæbo forberedt på alenejul: – Kan hende at jeg feirer julaften alene

Johannes Høsflot Klæbo (24) kan fort komme til å feire julaften helt for seg selv.

Johannes Høsflot Klæbo leder an i forbindelse med treningssamlingen for sprintlandslaget på Skeikampen sist uke. Foto: Geir Olsen / NTB.

Johannes Høsflot Klæbo har vært på Skeikampen den siste tiden.

24-åringen har oppholdt seg på hytta ved Skeikampen i hele desember, og han er ikke tilbake i hjembyen Trondheim før tirsdag eller onsdag på selveste lille julaften.

– Livet på Skeikampen er skikkelig fint. Jeg storkoser meg. Jeg har ligget her og trent to økter hver dag i hele desember og hatt en veldig god periode. Jeg har lite å klage på, sier Klæbo da NTB fikk snakket ham sist onsdag.

Da hadde han bestemt seg for å være på Skeikampen til over helga. Det hadde blitt lite tid til juleplanlegging. Sist uke hadde han også besøk av kameratene på sprintlandslaget i noen dager.

– Jeg har ikke ordnet en eneste julegave ennå, så foreløpig ser det dårlig ut på den fronten. Jeg tipper at jeg er hjemme til lille julaften, det er mulig at jeg bare blir et par dager og reiser ned igjen. Jeg har få planer i de kommende dagene. Jeg oppsøker steder der det er gode skiforhold.

Han har blinket seg ut et mulig skirenn 4. juledag.

Hvis jeg får vite tidlig nok at det blir Rindalsrenn, så har jeg veldig lyst til å gå det. Det er et renn jeg har pleid å gå siden jeg var liten kar. Det avhenger vel av om det kommer snø. Det kan hende at jeg kjører tur/retur Skeikampen og kombinerer det med et par dager i Trondheim for å få med det.

Ingen risiko

– Hvordan blir det på selve julaften?

– Planen var å være sammen med familien, men jeg vet ikke helt hvordan det blir i år. Smitten har tatt seg opp i Trondheim og folk går stort sett med munnbind over alt. Det er ikke noe godt tegn, og jeg har også en familie som må leve sine liv på et vis. Jeg må ta en beslutning lille julaften hvordan status er. Det kan hende at jeg feirer julaften alene.

Klæbo har pleid å ta en skitur med gode kamerater grytidlig på julaften. Slik blir det nok ikke i år.

– Det er ikke så aktuelt, men jeg skal holde fast på tradisjonen med intervalltrening på julaften. Slik blir det i år også. Da må jeg eventuelt høre om de vil sette på lysene i Granåsen allerede klokka 06. Det blir nok kanskje en mer lukket gjeng i år. Kanskje sammen med et par jeg pleide å konkurrere med. Alle planer er ikke lagt.

Gode forhold

Klæbo prioriterer gode skiforhold foran det meste annet.

– Jeg har hørt at det er veldig bra forhold i Granåsen, men det kan ikke sammenlignes med Skeikampen der det er en sju-åtte mil med nykjørte løyper nesten hver dag. Det er noe annet enn fire kilometer med halvharde løyper i Granåsen. På Skeikampen har det vært ordentlig bra skiføre i lang tid, og det er det man ønsker. Det er derfor at jeg ikke er hjemme også.

Johannes Høsflot Klæbo og resten av landslagsløperne gikk ikke verdenscuprennene i Davos og Dresden i desember. De skal heller ikke delta når Tour de Ski starter i sveitsiske Val Müstair 1. januar.