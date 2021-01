Johaug gikk fra alle konkurrentene: - Det beste skirennet jeg har gått denne sesongen

LYGNA: Konkurrentene kan ikke måle seg med Therese Johaug på hjemmebane. Hun får ingen kamp av sine egne.

En liten markering ved kryssin av mållinjen. Det vargodt over minuttet foran de som kjempet om sølv og bronse. Foto: Richard Sagen / Adresseavisen

Nå nettopp

I det klassiske 15 km-løpet i norgescupen satte 32-åringen opp så høy fart fra start at de andre så vidt så ryggen hennes. Kampen om de øvrige plassene på pallen ble det alt handlet om.

Heidi Weng, Tiril Udnes Weng og Helene Marie Fossesholm kom på de neste plassene.

– Det er det beste skirennet jeg har gått. Dette er typisk på de gode dagene, der jeg bare kan gå, gå og gå uten at jeg blir tom, sa Johaug til NRK etter løpet.

Hun følte at det var stor forskjell på det hun gjorde her sammenlignet med Beitostølen og Kuusamo før nyttår. På Lygna klarte veteranen å skape kraft i løpet, stakingen fungerte, svingene ble gjennomført teknisk godt.

– Det var litt punch. Kanskje noe jeg ikke har fått til tidligere.

– Målet er å slå Johaug

Helene Marie Fossesholm leder an i feltet av de yngre som gjerne vil helt opp. 19-åringen sier:

– Målet mitt er på sikt å slå Johaug. Jeg er nødt til å ha tro på det.

Nå hadde hun konkurrenter som var raskere i spurten.

Therese Johaug i kjent positur på Lygna. Foto: Terje Pedersen

– Det er ingen i verden som er i det nivået som Johaug er nå, mener NRKs Fredrik Aukland.

Ernst A. Lersveen, som er på Lygna for TV 2, sier det slik:

– Jeg slutter aldri å bli forundret over at hun klarer å opprettholde intensiteten hele veien. Det vitner om mental styrke. Og dette gjelder uansett om hun leder med et minutt eller ikke.

Lersveen mener at hun er en maskin.

– Og jeg blir ikke overrasket om hun tar et par VM-gull. Men de bytter hun gjerne mot et OL-gull, for det er det eneste hun mangler.

Ingen er i dag gode nok til å slå den norske stjernen. Heller ikke de svenske Ebba Andersson og Frida Karlsson, selv om svenskene har bygget opp et sterkt lag de siste sesongene.

Likevel er det først i møte med utlendinger at Johaug får et ordentlig svar.

Helene Marie Fossesholm endte til slutt på fjerdeplass. Foto: Terje Pedersen/NTB

Høy marsjfart

Ordet unikum brukes om 32-åringen, som hadde Formel 1-fart selv om hun kunne ha roet litt ned. Johaug brukte rennet som en prøve på hva hun tåler, for det kan bli løp i VM der hun er avhengig av å holde høy marsjfart.

For Johaug blir det trolig fire distanser i VM. Sprint går hun ikke, heller ikke teamsprint. Der kan det bli et tvillingpar med Tiril og Lotta Udnes Weng, hvis ikke Maiken Caspersen Falla tar en plass der.

– Jeg kan ikke hvile på laurbærene. Hvert løp lever sitt eget liv, sier Johaug.