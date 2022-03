NM-sensasjonen Ree: Knuste landslagsherrene på femmila

Andreas Fjorden Ree (21) har aldri gått et verdenscuprenn, men under NM-femmila i Harstad tok han en overlegen seier foran Hans Christer Holund.

NM-GULL: Andreas Fjorden Ree vant femmila i Harstad tirsdag, dette bildet er fra 15-kilometeren, da ble han nummer 20.

21-åringen fra Støren (samme sted som Marit Bjørgen) var 39 sekunder foran sølvvinner Hans Christer Holund i mål.

– Det er gøy det, sier Ree rolig til NRK.

Holund ble verdensmester på femmila i 2019 og på 15 kilometer i fjor. Han hyllet 21-åringen etter triumfen i Harstad.

– Han er sønnen til fysioterapeuten vår. Han har brukt covid-tiden til å trene. Det er ingenting som gleder meg mer enn at han vinner her i dag. Han er et arbeidsjern, sier Holund til NRK.

Holund jaktet sitt første NM-gull tirsdag.

– Jeg går det jeg har, mer får jeg ikke gjort. Jeg var litt mer sliten enn det jeg håpet på ved 35 kilometer, sier Holund til NRK.

Ree ledet fra vel åtte kilometer. Og det så lenge ut som om han skulle gå inn til et sensasjonelt gull, så tok Holund litt innpå. Men seieren til Ree var aldri truet, og det sensasjonelle gullet var et faktum da han krysset mållinjen.

– Jeg følte aldri at jeg sluknet. Jeg skulle stå distansen ut, sier Ree til NRK.

Simen Hegstad Krüger har OL-gull fra 2018 på 30 kilometer fellesstart med skibytte og tok bronse på femmila (28 kilometer, forkortet på grunn av værforhold) i Beijing. Han var nesten fem minutter bak gullvinner Ree i mål tirsdag.

VM-GULL: Andreas Fjorden Ree (nummer to fra høyre) gikk på mixed-laget som vant U23 VM-gull på Lygna sammen med Mari Folkvord (fra venstre), Håvard Moseby og Kristin Austgulen Fosnæs i februar.

Iver Tildheim Andersen fra Oslo-klubben Rustad IL tok NM-bronse, tre minutter og to sekunder bak Ree.

– Det betyr veldig mye. Jeg hadde lyst på medalje, det var målet, sier Andersen til NRK.

Eivind Kjennerud fikk den sure 4. plassen, 42 sekunder fra pallen, men minuttet foran Krüger på 5. plass. Landslagsløper Harald Østberg Amundsen ble nummer 10, nesten syv minutter bak Ree.

Ree er andreårs senior og har gått tre NM-løp tidligere: 20. plass på 15 kilometer lørdag. Han ble nummer 150 på 10 kilometer friteknikk i 2019 og 404. plass på Gålå i 2017.

21-åringen har gått på Team Elon Midt-Norge denne sesongen.