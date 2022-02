Weng og Kalvå er tilbake i Norge

For 12 dager siden kom sjokkbeskjeden om at Heidi Weng (30) og Anne Kjersti Kalvå (29) var coronasmittet. Nå er de tilbake i Norge.

TIL OL? Det er fortsatt usikkert om Heidi Weng kommer seg til OL i Beijing. Her under Ski-VM i Oberstdorf i fjor.

De to langrennsløperne satt ti dager i isolasjon i Seiser Alm i Italia.

Landslagslege Ove Feragen bekrefter til VG at Weng og Kalvå er ferdig med isolasjonstiden, og at begge befinner seg i Norge for øyeblikket.

Feragen sier at de startet med trening da de var i Italia. På spørsmål om det er aktuelt for noen av dem å reise til Kina vil han bare svare slik:

– Den generelle regelen er at du må ha fire negative tester før du kan komme inn til Beijing. Testene må være gjort i løpet av de fire siste døgn før avreise.

TRENER I NORGE: Anne Kjersti Kalvå.

Ragnhild Haga er på plass i Beijing, som Anne Kjersti Kalvås erstatter, så hennes plass er «tatt». Men dersom Weng ikke reiser, har landslagsledelsen slått fast at Kalvå fortsatt er OL-aktuell.

– Hvis forløpet til Heidi ikke går på skinner, så er det Anne Kjersti vi kan sende ned. Hun blir erstatteren til Weng. Nå er det slik at vi må ta en dag om gangen. Vi har et håp om å få Heidi nedover, hun fortjener det lille halmstrået, uttalte landslagstrener Ole Morten Iversen til Discovery 29. januar.

– Ikke noe drømmescenario

Landslagslege Ove Feragen hadde ansvaret for oppfølging av utøverne under treningsoppholdet i Seiser Alm.

Feragen forteller at de coronasmittede skiløperne bedrev trening allerede mens de var i isolasjon i Italia. Uten at han vil gå i detaljer om det, forteller han at tiden i isolasjon gikk inn på dem.

– Det er klart at ti dager inne på et hotellrom er en utfordring for alle. Det er ikke noe drømmescenario det så lenge man ønsker å være forberedt til OL, sier Feragen.

Etter at Weng og Kalvå var ute av isolasjon, er det landslagslege Øystein Andersen som har hatt den daglige kontakten med utøverne.