Vil «male Holmenkollen blå og gul». Slik blir Ukraina-markeringen.

Arrangøren håper TV-bildene fra Holmenkollen skal sende et tydelig signal.

Under årets Holmenkollen-renn er publikum tilbake. Men denne gangen oppfordres folk til å kle seg i ukrainske, ikke norske, farger.

2. mars 2022 14:19 Sist oppdatert nå nettopp

Holmenkollen har arrangert skirenn i over 100 år. Men årets konkurranser får et spesielt bakteppe: Det er krig i Europa.

Og det skal TV-seerne få merke.

Arrangøren planlegger en rekke tiltak for å markere støtte til Ukraina.

– Vi skal male Holmenkollen blå og gul, billedlig talt, sier daglig leder i Holmenkollen Skifestival, Stefan Marx.

Slik skal de gjøre det

Planen er å sørge for så mye blått og gult – de ukrainske fargene – som mulig.

Og arrangøren går langt for å få det til. Her er planene:

Utøvernes startnumre skal ha ukrainske flagg over og under.

Mange sponsorbannere skal farges i blått og gult.

Mange ukrainske flagg skal deles ut til publikum ved inngangen

Publikum oppfordres til å kle seg i blått og gult.

I tillegg skal Ukrainas ambassadør og den ukrainske troppen fra junior-VM, som fortsatt er i Norge, være æresgjester.

– Vi må sende et signal

Forberedelsene er i gang. Utforming av startnumre endres, og sponsorbannere lages på nytt.

Arrangøren vil sende en tydelig beskjed.

– Vi ser at det er et alvorlig brudd på folkeretten som har skjedd. Vi må sende et signal om det, også til det ukrainske folket, sier Marx.

– Hadde dere noe betenkeligheter eller tvil rundt dette valget?

– Det er en holdning i hele Vesten om å ta tydelig avstand fra det som er skjedd. Holmenkollen, som et symbol på fred og demokrati, er den riktige plattformen for å gjøre dette, sier Marx, som legger til at Oslo kommune og Norges Skiforbund har gitt sin fulle støtte.

Utøverne – uansett land – skal gå med ukrainske flagg på startnumrene i Holmenkollen i helgen. Her er et utkast Aftenposten har fått oversendt.

Neppe på russisk TV

Diskusjoner rundt russisk deltagelse har preget dagene frem mot skifesten.

Hverken Norges Skiforbund eller arrangøren ville ha russere på startstreken. Og tirsdag snudde også Det internasjonale skiforbundet (Fis). Det russiske laget måtte reise hjem.

Men planleggingen av Ukraina-markeringene var allerede i gang – uavhengig av russisk deltagelse.

– Det ville blitt interessant om hvorvidt russerne hadde gått med startnumrene. Det var en diskusjon vi hadde, sier Marx.

Det er den private TV-kanalen Match TV som har rettigheter til konkurransen i Holmenkollen. Marx sier at kanalen ikke har offisielt informert om at de dropper sendingene. Men han har hørt at de har reist. Det er med andre ord svært usannsynlig at de blågule-bildene fra Holmenkollen når russiske TV-skjermer. Match TV har ikke besvart Aftenpostens henvendelse onsdag.

Det er ventet 12.000 tilskuere med billetter i Holmenkollen i helgen. I tillegg vil titusenvis ta turen ut i Nordmarka for å heie frem utøverne.