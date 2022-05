Østberg satser videre: «Er det verdt det?»

HOLMENKOLLEN (VG) Ingvild Flugstad Østberg (31) har tenkt nøye over karriere-fortsettelsen etter flere år med startnekt.

TILBAKE I RAMPELYSET: Ingvild Flugstad Østberg møter pressen for første gang siden adventstiden sist jul.

– Jeg har selvfølgelig måttet bruke tid på å finne ut om det er en mulighet for at jeg skal klare det og på hvilken mulighet, kall det «er det verdt det?». Da har jeg endt opp med at jeg har veldig lyst til å prøve det. Uten at det er noen garantier for hvor fort man går eller hvordan ting blir, sier Østberg.

Hun mistet store deler av 2019/20-sesongen og hele 2020/21-sesongen fordi hun ikke oppfylte kravene i helseattesten.

I november 2021 var Østberg tilbake i renn etter 636 dager. Hun gikk tre konkurranser og utviklingen var lovende. Men sist romjul kom beskjeden om at helsesituasjonen ikke var god nok - og sesongen var over.

Nå satser hun på å komme tilbake utenfor landslaget til kommende VM-sesong. Fullstendig opplegg er ikke klart ennå, men hun planlegger foreløpig for egen satsning med oppfølging fra Olympiatoppen.

GOD STEMNING: Ingvild Flugstad Østberg møter pressen for første gang på flere måneder. Der dukket hun opp med den tidligere ski-dronningen Marit Bjørgen. De to lo godt av å bli avbildet sammen før Bjørgen forsvant ut av Holmenkollen restaurant.

– Det er selvsagt rart (å ikke være på landslag). Det er der jeg har vært de siste 14-15 årene. Ting blir nok annerledes og krevende på mange måter, men jeg har hele tiden kjent på lysten og motivasjon, sier Østberg.

– Det er mye en må ordne opp i og fikse selv, men da må jeg ta som en utfordring, sier Østberg om satsningen utenfor landslaget.

Pål Gunnar Mikkelsplass, som har vært Therese Johaugs personlige trener i mange år, skal nå hjelpe Østberg.

– Det setter jeg veldig pris på at han vil, sier Østberg.

Johaug, som nå har lagt opp, og Østberg er gode venninner. De er stadig å se på treningsturer sammen i Nordmarka. Marit Bjørgen er også en rådgiver og treningspartner for Østberg.

– Det er mest vennskapelig. Man snakker jo med gode venner om det meste, så har hun tilfeldigvis vært en av verdens beste skiløpere. Jeg er heldig med det, sier Østberg.

Bjørgen var med da Østberg møtte flere medier ved Holmenkollen onsdag.

– Det er vel mer interessant med Erling Braut Haalands overgang (til Manchester City) enn meg, men jeg kan informere om at jeg har lyst og motivasjon til å satse videre, sier Liverpool-supporteren Østberg.

Hun har 17 seirer og 71 pallplasser i verdenscupen, i tillegg til både OL- og VM-gull i stafett og flere medaljer individuelt. Nå tar 31-åringen «ett år av gangen».