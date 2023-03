Emil Iversen opereres og står over NM: – Kjenner ikke igjen min egen kropp

Emil Iversen (31) har forsøkt å endevende hver stein etter to år med flere langvarige nedturer. Nå har han fått noen svar – og ett innebærer at han legger seg under kniven tirsdag.

TØFF SESONG: For Emil Iversen, her avbildet under verdenscupen på Beitostølen før jul.

27.03.2023 20:46

– Etter Tour de Ski har kroppen vært som en bitcoin-børs. Noe bra, men veldig ustabilt. Siden VM har jeg tatt en del standardtester, sjekket helsen. I 99 prosent av tilfellene føler jeg at man ikke får noen svar, sier trønderen til VG og fortsetter:

– Men vi har funnet ut en del og ting er ikke som det bør være. Derfor skal jeg operere bihulene allerede i morgen (tirsdag).

Det innebærer operasjon med full narkose og to rolige uker uten fysisk aktivitet.

– Sesongen er over. Jeg håpet å komme meg til NM del to (på Tolga denne uken). Men med de ukene jeg har hatt og med mine bihuler så går det ikke mer. Det er bare å innse nederlaget. Jeg har prøvd alt. Lagt treningsplaner hele vinteren. Formkurven går bare nedover. Det har gått til helvete.

Iversen er svært fornøyd med at han omsider kan ha funnet ut av ting.

Selv om sesongen startet greit med enkeltrenn på Beitostølen i november og desember, har han vært en skygge av seg selv i resten av sesongen.

I alle intervjuer gjennom vinteren har Iversen heller ikke lagt skjul på at han har vært rådvill.

Etter VM lovet han nærmest ut dusør til den personen som kunne fortelle hva som feilet ham. Også femmila i VM stilte han på startstreken syk, han endte til slutt på en 12. plass, men følte at han uansett ikke hadde noe å tape ved å gi det et forsøk.

Etter VM har det blitt det han kaller en «kraftig time out» for å finne ut av ting. At fjorårssesongen gikk dårlig, det kunne skje.

SLET I TOUR DE SKI: Emil Iversen, her avbildet under en Tour de Ski-etappe i Val di Fiemme i år.

– Og i år startet jeg bra. Så gikk det rett til helvete. Jeg har prøvd å tenke. Det som er sikkert er at jeg ikke kjenner igjen min egen kropp. Det har blitt verre utover vinteren og har en sammenheng med situasjonen i nese og hals. Jeg har fått inn mindre luft i systemet. Det forklarer ikke alt, men kan forklare litt.

– En operasjon gjør at jeg nå kan få mer luft inn. Bihulene er ikke bra i det hele tatt. Jeg har tatt røntgen, snakket med fagfolk og eksperter på området. De sier dette ikke har vært bra. Det stemmer overens med min egen følelse, sier han.

Nå kaller han funnene en lettelse.

– Jeg har jo ikke kommet meg på jobb og skirenn, og må bare sitte hjemme og se i veggen. Det er frustrerende. Men nå er det bare å kaste seg under kniven så fort som mulig, få orden på luftveiene og se fremover.

Han har ennå ikke snakket med landslagsledelsen om det kommende året. Men de fleste piler peker mot at han ikke får fortsette på distanselaget.

– Jeg ser lyst på fremtiden uansett. Nå blir det tatt store grep som ganske sikkert vil hjelpe meg på veien tilbake. Det gir en ekstra «boost» å kunne si at bihuleproblemene har hatt mye å si med tanke på pust og sykdom. Nå gleder jeg meg til å få operasjonen unna og begynne å legge en slagplan for sommer og høst, sier Iversen.

