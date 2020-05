Superveteranen Aukland applauderer langløpernes nye lukrative nyvinning

Onsdag bekreftet Ski Classics-ledelsen at Marcialonga, Jizerska Padesatka, Vasaloppet og Birkebeinerrennet inngår i den nye turneringen – som utgjør en ekstra konkurranseform innad i langløpssirkuset.

Dersom én og samme løper vinner samtlige fire renn i samme sesong, vil vedkommende gjennomføre det som nå har fått navnet «en Grand Slam». I så fall vanker det en solid økonomisk belønning.

– Det blir svært gode premiepenger dersom noen klarer en Grand Slam. Vi offentliggjør summen etter sommeren, men før sesongstart, sier Ski Classics-sjef David Nilsson.

Mulig, men vanskelig

Ingen har noen gang vunnet de fire rennene i én og samme sesong tidligere. Superveteranen Anders Aukland ser imidlertid ikke bort fra at det kan la seg gjøre.

– Det er mulig å vinne alle fire, men det er en grunn til at ingen har gjort det ennå, sier han til NTB.

47-åringen, som er klar for en ny sesong, peker på at det er stor forskjell på hva som kreves for å vinne de ulike rennene.

– Det er vanskelig å vinne Vasaloppet, og gjør man det, er det vanskelig å være på topp i alle de andre rennene i samme periode, sier langrennsveteranen.

Marcialonga, Jizerska Padesatka, Vasaloppet og Birkebeinerrennet kommer som perler på en snor i neste sesongs terminliste. De fire rennene arrangeres etter hverandre i perioden 31. januar til 20. mars.

Økte premier

Anders Aukland og Petter Eliassen har begge vunnet alle rennene i langløpssportens nye Grand Slam, men ikke i samme sesong. I 2013 fordelte Anders og Jørgen Aukland seirene i de fire rennene mellom seg, men ingen av dem vant alle.

Bestemt foran neste sesong er det også at plasseringene i Grand Slam-rennene vil gi høyere antall poeng i Ski Classics-sammendraget og i tillegg får pengepremiene et løft.

Seier i et enkelt Grand Slam-renn vil utbetale minimum 30.000 euro, tilsvarende i overkant av 320.000 kroner.

– Det er kjempebra av Ski Classics å gjøre dette. Det signaliserer at de rennene er ekstra viktige. Nå legges de mer vekt på, sier Anders Aukland til NTB.

Nærmest å vinne alle de fire Grand Slam-rennene i samme sesong har svenske Sven Åke Lundbäck og italienske Cristina Paluselli vært. Lundbäck vant tre av rennene i 1981, mens Paluselli tok like mange seirer i både 2005 og 2006.