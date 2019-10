Det nye regelverket ble testet første gang under sprintrennet i Drammen sist sesong og innføres fast til våren, etter gjennomgangen på høstmøtet til FIS i Zürich.

FIS strammer inn regelverket for å redusere kostnadene for nasjonene.

Foran vinterens verdenscup er tilgangen til løypene blitt tidsbegrenset for utøvere og smørere, men likevel gir det løpere mulighet for å teste ski med en serviceperson i konkurranseløypa.

Terje Pedersen / NTB scanpix

– FIS har kommet opp med en god løsning rundt kostnadsreduksjon. Løsningen er både kostnadseffektiv og rettferdig for alle nasjoner. For oss betyr dette at vi må jobbe smartere med ski og testski i konkurransesammenheng, men den utfordringen tar vi gjerne, sier landslagssjef i langrenn Espen Bjervig.