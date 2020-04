Klæbo etter landslagsbyttet: – For meg er morfar den viktigste uansett

– For meg er morfar den viktigste personen uansett med tanke på min utvikling. Han var enormt viktig i fjor, og han kommer også til å være det i årene som kommer. Det viktigste for meg er å spille morfar så god som overhodet mulig. Og det er ingen tvil om at Arild Monsen (sprintlandslagets trener) og morfar samarbeider godt, sier Johannes Høsflot Klæbo

Tirsdag ble neste sesongs landslag presentert. Men nyheten om at Klæbo bytter landslag fra allround til sprint var kjent i god tid før lagene ble gjort kjent.