Northugs siste trener: – Petter trenger hjelp

Sprintlandslagstrener Arild Monsen er klar på at Petter Northug trenger hjelp til å få livet sitt på riktig spor igjen.

Landslagstrener Arild Monsen under 20 kilometer klassisk intervallstart på rulleski på Hitra torsdag kveld. Ole Martin Wold / NTB scanpix.

Fredag formiddag møter Petter Northug pressen i Trondheim. Der skal han fortelle om det som skjedde for en drøy uke siden da han ble tatt i fartskontroll på E6 i 168 km/t på vei hjem fra en skisamling for barn i Trysil.

Der hadde Northug vært med som veileder. Senere ble det også funnet kokain hjemme i hans leilighet i Oslo.

Sprintlandslagstrener Monsen og løperne ble selvsagt bedt om å kommentere det etter åpningsetappen av Toppidrettsveka på Hitra torsdag kveld.

Monsen var Northugs siste trener. Det skjedde da han gjorde comeback på landslaget etter en periode utenfor.

– Jeg regner med at han redegjør for hendelsesforløpet. Jeg synes synd på Petter, men han må samtidig stå til ansvar for sine handlinger. Han trenger hjelp til å stake ut en ny kurs. Det er det ingen tvil om. Han har vært en vinnerskalle på mange andre områder. Nå må han vise at vinnerskallen hjelper ham inn på riktig kurs i livet, sa Monsen.

Lei seg

Landslagsløperne ville ikke si for mye om hva de tror Northug vil fortelle under pressekonferansen.

– Jeg vet ikke hva han kommer til å si. Jeg regner med at han er lei seg, og noe mer tror jeg ikke at jeg skal kommentere, sa torsdagens overraskende og overlegne etappevinner, nordlendingen Erik Valnes.

Emil Iversen sa tidligere i uken at han er klar for å støtte kameraten.

– Jeg skal være en så god kamerat som jeg bare kan, som jeg ville vært for andre gode kamerater jeg har. Han må ta straffen sin, få profesjonell hjelp og ta en full endring av livsstilen nå. Jeg er snart 30 og han er bare 34, så jeg håper vi har mange gode år foran oss, sa Emil Iversen i intervjuet med NRK.

Torsdag ville ikke Iversen utdype det noe mer.

– Det blir sikkert enda en tøff pressekonferanse for Petter, men jeg har ikke så mye å tilføye ut over det jeg har sagt til NRK tidligere i uken, sa han.

Emil Iversen har vært lagkamerat med Petter Northug gjennom flere år. Terje Pedersen / NTB scanpix

Ingen rådgiver

Niklas Dyrhaug ønsker heller ikke å opptre som noen rådgiver for kameraten foran pressekonferansen.

– Jeg har ikke lyst til å være rådgiveren til Petter. Jeg har snakket med ham og tror at han er veldig lei seg. Jeg håper at han kommer seg ut av dette uføret. Det er det som er det viktigste, sa Dyrhaug til NTB.

Johannes Høsflot Klæbo var krystallklar overfor TV 2 tidligere torsdag.

– Jeg ser saken i to dimensjoner. Den ene er handlingen han har gjort, og den andre er å tenke på mennesket Petter Northug, sa langrennsstjernen til kanalen.

Johannes Høsflot Klæbo har vokst opp med Petter Northug som sitt forbilde. Carina Johansen

Klæbo tar kraftig avstand fra selve handlingen.

– Som rollemodell og bilist har han et ansvar. Han har bommet totalt. Når man ferdes i trafikken, er man avhengig av at alle bidrar. Dette er helt uakseptabelt, mente Klæbo.

Northug hadde vært instruktør på en sommerskiskole for barn og unge i Trysil da han ble stoppet av en UP-patrulje torsdag for en uke siden. Han ble målt til 168 km/t i en 110-sone, og politipatruljen fattet mistanke om ruspåvirket kjøring. Det ble derfor tatt både spyttprøve og blodprøve.

Politiet fant deretter kokain hjemme hos den tidligere skistjernen.

Det var i et innlegg publisert på bildedelingstjenesten Instagram at Petter Northug forrige fredag kveld bekreftet hendelsesforløpet.

I innlegget skriver han:

«Jeg har gjort en stor feil. I går kveld ble jeg stoppet av politiet i fartskontroll. Jeg kjørte altfor fort, og ble også tatt med på legevakten til blodprøve. I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain. Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort.»