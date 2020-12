Russisk OL-vinner hevder at hun ble tvunget til abort

Tidligere OL-vinner både i langrenn og skiskyting, Anfisa Reztsova (55), hevder at hun ble tvunget til abort før OL 1988.

NOVE MESTO 1999: Anfisa Reztsova (t.h.) sender Julia Tsjepalova ut på stafettetappe i verdenscupen i 1999. Foto: STANISLAV PESKA / CTK

Dette kommer frem i et intervju med sports.ru. Der snakker hun også om det som russiske media oppfatter som doping, men Reztsova uttalte senere at hun aldri har brukt ordet doping.

Reaksjonene i Russland går først og fremst på at det er ufint å gå ut med dette nå.

– Fyllerør, kaller tidligere OL-mester i skiskyting, Jevgenij Redkin (50), det. Han var aktiv på omtrent samme tid som Reztsova.

Anfisa Reztsova forteller altså om hvordan hun skal ha presset til å ta abort før OL i Calgary i 1988.

– Jeg ble tvunget til abort, fordi landet trengte medaljer, hevder Reztsova i intervjuet.

– Herren ga meg fire døtre etter at jeg tok abort før jeg fødte første gang.

Anfisa Reztsova hevder i intervjuet at hun ble innkalt til den sovjetiske OL–komiteen. Hun hadde i 1985 giftet seg med og hadde opprinnelig håpet å føde i 1986, da det ikke var mesterskapsår. Slik ble det ikke.

– I juni 1987 kom vi til treningsleir i Otepää. Det viste seg at både Jelena Välbe og jeg var gravide. Men jeg ble sendt på en 40 km lang sykkeltur til Tartu. Der ble graviditeten bekreftet. Välbe var fortsatt junior og fikk lov til å føde. Selv ble jeg sendt fra Estland med tog til Moskva.

«Hun er gravid, men vi trenger medaljer - hun skal ikke føde», sa trenerne ifølge Reztsova.

I Moskva ble hun brakt til et gynekolog, som allerede hadde snakket med mannen hennes.

– Jeg møtte på teppet hos sportskomiteen. Jeg godtok å ta abort, men ville at de ga oss en leilighet. Vi bodde hos foreldrene mine på den tiden.

Dette skjedde i kommunisttiden da det ikke var vanlig omsetning av boliger - men folk ble tildelt boliger. Idrettsfolk fikk ofte leilighet hvis de hadde gjort gode resultater.

Anfisa Reztsova har siden fått fire døtre.

Hun hevder i intervjuet at ordet «doping» aldri brukt brukt, men at det var medisinske programmer som ble gjennomført. Hun sier også at «alle er dopere» - og snakker ikke bare om Russland/Sovjetunionen, men «hele verden».

Hun forteller om ting som skjedde mens hun var på landslaget:

* Reztsova hevder at laget som var på før OL i 1988, fikk tappet og tilført blod på en måte som etter hennes beskrivelse var bloddoping. Men hun tviler på om det hadde noen effekt.

* Medikamenter. Reztsova sier at hun fikk injisert stoffer som hun den dag i dag ikke vet hva var. Men hun innrømmer at hun følte virkning.

– Jeg nekter ikke for at jeg har tatt doping. Men jeg vet egentlig ikke om det var doping eller ikke, om det hjalp eller ikke.

Etter at intervjuet med sports.ru ble lagt og ble møtt av sterke reaksjoner, sier Reztseova til nyhetsbyrået Obsjtsjestvennaja Sluzjba Novostei»:

– Jeg brukte aldri ordet doping, men jeg sa at jeg fikk medisinske programmer, og at det hjalp meg. Dette har blitt funnet opp av journalistene, omskrevet og fått en helt annen betydning, hevder hun nå om det som russiske media tirsdag har beskrevet som doping-innrømmelser.

Den tidligere landslagstreneren Aleksandr Grusjin, som er nevnt spesielt i Reztsova-intervjuet, reagerer sterkt:

– Hvem ga henne retten til å helle dritt på andre mennesker? Har hun noen grunn? spør Grusjin.

Han raser også mot uttalelser om Olga Danilova og anbefaler henne å gå til søksmål.

– Forstår hun hva hun sier? Og om hun har en grunn til å snakke om det, har hun 100 prosent fakta? Hvem ga henne retten til å gjøre dette? er blant spørsmålene som Grusjin stiller ifølge sports.ru.

Han kritiserer også journalistene for å viderebringe «dette tullet».

– Og det i en periode der landet gjennomgår en vanskelig situasjon med dopingskandaler, sier den tidligere skitreneren og spør om Reztsova skjønner hva hun gjør. Han sier ikke noe konkret om dopingbeskyldningene.

OL-mester i skiskyting Jevgenij Redkin (50) er også sterk i fordømmelsen:

– Hvordan vet hun hvem som har brukt og hvem som ikke har brukt (doping)?Dette er fyllerør. Jeg vet ikke hva jeg ellers skal kalle det, sier Redkin til Sport Ekspress.

– Hvem vil hun irritere? Eller kaste bensin på bålet. Media må også være mer forsiktig med å spre slike uttalelser, sier Jevgenij Redkin.