Krüger om uttaksdilemmaet: – Ingen selvfølge selv om man heter Klæbo

LAHTI (VG) Fem nordmenn ble blant de seks beste på VM-generalprøven av tremil med skibytte. Johannes Høsflot Klæbo er hjemme. Simen Hegstad Krüger er klar på hva han mener skal til for å få gå distansen i mesterskapet.

INGEN HAR FÅTT KLARSIGNAL: Johannes Høsflot Klæbo og Simen Hegstad Krüger i Tour de Ski forrige sesong. Sistnevnte mener nå at de som har gått uttaksrenn bør få gå i VM. Foto: Terje Pedersen

21 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Norge disponerer fem VM-plasser, ettersom Sjur Røthe er regjerende mester. Det betyr at én av de fem dominerende nordmennene i Lahti ikke vil få gå distansen i VM – dersom Johannes Høsflot Klæbo får klarsignal.

– Det er klart, når Johannes velger å ikke gå, og vi fem gjør det så bra ... jeg skal ikke si noe, jeg, men det er ingen som har fått klarsignal ennå, sier Krüger til VG.

Oslo-gutten kom på fjerdeplass på tremil med skibytte i Norges verdenscupcomeback i Lahti. Russiske Aleksandr Bolsjunov gjorde livet surt for spesielt Hans Christer Holund og kjempet seg inn på femteplass, mens Emil Iversen tok seieren foran Sjur Røthe og Pål Golberg.

Uttaksjobben til allroundtrener Eirik Myhr Nossum ble ikke lettere.

Les også Iversens refser Bolsjunovs oppførsel: – Jeg synes ikke noe om det

Viktig uttaksrenn

Dette var den siste tremila med skibytte før verdensmesterskapet i Oberstdorf i månedsskiftet februar/mars, som gjorde rennet til et svært viktig uttaksrenn.

Klæbo står over verdenscuphelgen i Lahti etter å ha slitt med formen under NM forrige helg, og Krüger går langt i å si at det burde gjøre et VM-uttak vanskelig for trønderen.

– Jeg vil være så ærlig å si at når vi er fem som gjør det så bra i dag, er det ingen selvfølge at man er klar selv om man heter Klæbo. Men nå vet vi alle hva han kan gjøre på sine beste dager, men jeg tror ikke de fem beste norske i dag hadde vært et dårlig lag i VM, sier Krüger.

– Er det frustrerende at Klæbo kan komme inn fra sidelinjen og kapre en av disse ettertraktede VM-plassene?

– Klart, jeg tipper jo at den første som ikke kommer med vil være skuffet, sier Krüger.

Les også Norge dominerte i verdenscupcomebacket: – Det er bare å gratulere

Vraket Krüger

«Den første som ikke kommer med» var nettopp Krüger i forrige VM, da han som regjerende OL-mester ble satt ut av tremilslaget i Seefeld. Valget fikk ramsalt kritikk i etterkant, da både Klæbo og Iversen falt av før halvgått løp.

Det førte i siste instans til denne minneverdige tiraden fra nettopp Iversen:

– Det gjør ikke jobben lettere for Nossum, at alle aktuelle er der oppe i dag. Vi har diskutert før at vi vil at alle de beste er på start i uttaksrenn, men vi så at Johannes manglet overskudd i NM, sier regjerende VM-vinner Sjur Røthe diplomatisk overfor VG, og avviser at det handler om særbehandling av Klæbo.

Eirik Myhr Nossum sier at denne type luksusproblem er en del av «loddet» ved å være norsk landslagssjef, og viser til nettopp vrakingen av Krüger i tolvte time. Han synes Krüger har «en fair mening» om uttaket, men:

– Samtidig er jeg godt informert om oppladningen Johannes gjør inn mot VM, og synes det er riktig at han ikke går denne helgen går med tanke på formen i NM, sier Nossum til VG.

PS! Nossum har tatt ut Pål Golberg, Emil Iversen, Sjur Røthe og Simen Hegstad Krüger til stafettlaget søndag, som begynner 10.40.