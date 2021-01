Johaug fortalte hvem som var sjefen

Overskudd og spretne bein. Therese Johaug satte skapet på plass i Lahti.

Slik så bildet ut i Lahti. Therese Johaug i ensom majestet over mål. Foto: Markku Ulander / Lehtikuva

23. jan. 2021 11:17 Sist oppdatert nå nettopp

Tre norske på pallen med Therese Johaug først. Junioren Helene Marie Fossesholm tok 2. plass, Heidi Weng tredje. Bedre blir det ikke.

– Therese holder gullstempelet sitt inne, sier ekspert Torgeir Bjørn.

– Therese feier all tvil til side, og sprenger feltet fra første stavtak. Avslutningen på rennet er imidlertid ikke spesielt imponerende, så jeg tror hun har enda mer å gå på, sier langrennsekspert Petter Skinstad i TV 2.

I en unormal sesong for Therese Johaug, var hun og konkurrentene spent før møtet med konkurrentene i Lahti. Amerikanske Jessica Diggins, som vant Tour de ski, og svenske Ebba Andersson, var blant dem som måtte gi tapt for hurtigtoget fra Dalsbygda.

Langrennsløperne fra Norge har tidligere år vært med på alle renn i verdenscupen, og ikke minst Tour de ski. Norsk langrenn valgte tidlig å holde seg borte fra konkurranser i utlandet i vinter. Nå ble det en nødvendighet.

Johaug og de andre måtte teste seg på de to siste verdenscupene før VM. Lørdag sto skiathlon på programmet.

Johaug stilte med uthvilte ben, etter å ha trappet ned på treningen etter te NM i Trondheim sist helg.

Therese Johaug, den uovervinnelige. Foto: Terje Pedersen/NTB

I egen klasse

Johaug gikk tøft ut fra start. Helene Marie Fossesholm hengte seg på, selv om klassisk ikke er hennes sterkeste øvelse. Heidi Weng var også på hugget, men Johaug måtte de bare la gå.

Halvveis i løpet, da utøverne skulle bytte ski ved 7,5 kilometer hadde Johaug et forsprang på 13-14 sekunder.

Etter løpet roste Johaug teamet sitt og fortalte at hun hadde vært spent.

Det ekspertene var mest imponert over var Helene Marie Fossesholm.

– Dette var hennes gjennombrudd, mente NRK-gjengen som kommenterte og var i studio.

Selv sa Drammensjenta til NRK etter løpet, da hun var nest best i verden:

– Jeg følte at jeg gikk et bra taktisk løp. Det er utrolig moro å komme som nummer to over målstreken. Jeg kjente meg bra, og brukte ikke så mye krefter på jaktstarten. På sisterunden "gønnet" jeg litt ekstra på i svingen, sa hun til NRK etter løpet.

Hun prøvde å gå billigst mulig på klassisken, og ikke ta alt på skøyting i et jafs.

Fossesholm gikk nest raskest i jaktstart i Ruka tidligere i år, og så viste hun seg frem igjen i Lahti. Junioren er ambisiøs, ikke minst når det gjelder stafett i VM.

Der tar hun gjerne sisteetappen.

– Det er offensivt, sier Thomas Alsgaard, som var i NRK-studio lørdag.

Han har savnet kvinner som tør å si slike ting, som bare VIL ha ankeretappen i et mesterskap.

Fossesholm la inn en god aksje. 19-åringen innfrir, for hun har heller ikke fått prøve seg i Europa denne sesongen.

Søndag er det stafett og en flott mulighet for Norges lag til å teste seg,

Neste helg er det verdenscup i Falun, den siste før VM i Oberstdorf.