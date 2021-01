Frida Karlsson trekker seg fra Tour de Ski

Frida Karlsson har slitt med formen i Tour de Ski og det internasjonale skiforbundet (FIS) melder nå at hun hopper av konkurransen.

Foto: Gian Ehrenzeller / Keystone

9. jan. 2021 09:51 Sist oppdatert nå nettopp

Det skriver de i en melding sendt til redaksjonene på WhatsApp.

– Frida Karlsson kan dessverre ikke fortsette årets Tour de Ski. Hun kan i hennes nåværende forfatning ikke komme helt på sitt vante nivå, og for å ikke å risikere resten av sesongen er det klokest å avbryte konkurransen, sier Anders Byström, langrennssjef for det svenske landslaget, og legger til at avgjørelsen er tatt i samråd med trenerteamet og det medisinske apparatet.

Karlsson har vært frustrert over en lengre periode i Mellom-Europa og sa etter fredagens renn at kroppen ikke fungerer optimalt. Deriblant sliter hun med smerter i korsryggen etter en skade hun pådro seg i innledningen av etapperennet.

– Det er femti/femti om jeg starter sprinten, sa Karlsson til Aftonbladet fredag.

Nå har hun altså bestemt seg for at hun ikke går de to avsluttende rennene i Tour de Ski. Etter lørdagens sprint skal konkurransen avsluttes opp monsterbakken i Val di Fiemme søndag.

Sprintfinalene lørdag begynner fra klokken 13.05.

Saken oppdateres!