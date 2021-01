Italiener skremte Bolsjunov: Men russeren vant

Aleksandr Bolsjunov fikk kamp på 15-kilometeren. Italienske Francesco De Fabiano forsøkte seg, men ble til slutt nummer to.

STERK: Alksander Bolsjunov etter seieren på 15 kilometer jaktstart onsdag. Fredag var det 15 kilometer fellesstart i Val di Fiemme. Foto: Alessandro Trovati / AP

8. jan. 2021 13:56 Sist oppdatert nå nettopp

Mens Johannes Høsflot Klæbo vant norgescuprenn, jaktet Bolsjunov sin femte seier på seks renn i Tour de Ski.

På sisterunden av 15 kilometer fellesstart forsøkte Francesco De Fabiani seg på et rykk, men Bolsjunov holdt ryggen. Opp den siste bakken fikk italieneren noen få meter. Men gliden og avslutningen til Bolsjunov ble for god inn på stadion.

– Det var perfekte skiforhold i dag. Kampen om seieren varte helt inn. Jeg er glad for at jeg gjorde en god avslutning, sier Bolsjunov til arrangøren under NRKs sending.

Den russiske 24-åringen ble nummer to på åpningsrennet, sprinten i Val Müstair. Der vant italienske Federico Pellegrino. Deretter har alt handlet om en mann, og en nasjon. Russerne dominerer fullstendig blant herrene i Tour de Ski.

GÅR FOR IRLAND: Thomas Maloney Westgård gikk inn til en strålende 9. plass på fellesstarten i Tour de Ski fredag. Her fra ski-VM i Lahti for fire år siden. Foto: Lise Åserud / NTB

Thomas Maloney Westgård gjorde karrierebeste med 9. plass og var rørt etter rennet. Han tilhører Steinkjer Skiklubb, men går for Irland.

– Mamma er irsk og pappa er norsk. Han er dessverre ikke her i dag, han gikk bort for to år siden. Jeg prøver å gå for ham og øya jeg representerer og litt Norge siden de ikke her her, sier Westgård til NRK.

Bolsjunov ledet med to minutter og seks sekunder foran Artem Maltsev sammenlagt foran fredagens renn, med franske Maurice Manificat på plassen bak, tre sekunder etter Maltsev. Fredag sørget han for at Manificat er to minutter og 37 sekunder bak i sammendraget på 2. plass. Franskmannen snek seg altså forbi Maltsev.

Det var fem russere inne blant topp seks foran 15-kilometeren i VM-løypene i Val di Fiemme.

Lørdag er det sprint i Val di Fiemme, mens det søndag avsluttes opp slalåmbakken.

Svenske Calle Halfvarsson brøt.

– Jeg klarte ikke å henge på. Nå skal jeg ha det litt rolig, så jeg ikke bryter meg selv mer ned. Jeg må hjem å hvile og forsøke å få tilbake kreftene, sier Halfvarsson til NRK.