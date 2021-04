Avviser ikke private lag

Vegard Ulvang blir ikke overrasket om den nye FIS-presidenten lanserer nye forslag til hvordan internasjonal langrenn bør utvikles videre.

Vegard Ulvang er usikker på om næringslivet i de store langrennsnasjonene er villige til å finansiere private lag. Foto: Richard Sagen

– Langrenn er organisert på en helt annen måte en sykkelsporten. Det er de nasjonale forbundene som eier idretten og arrangementene, ikke private aktører. Men jeg skal på ingen måte avskrive at dette kan bli virkelighet en gang i fremtiden.

Det sier Vegard Ulvang til Adresseavisen. Den tidligere skistjernen er leder for langrennskomiteen i FIS (Det internasjonale skiforbundet). Han har lest Vegar Kulsets kronikk, der Uno-X-sjefen mener det er på tide å åpne opp for private lag i verdenscupen.