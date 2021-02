Falla mener sprintere blir forskjellsbehandlet i Norge

OBERSTDORF/OSLO (VG) Maiken Caspersen Falla er regjerende mester på VM-sprinten, men har hatt en rufsete mesterskapsoppladning. Rufsete mener hun også Norges holdninger til sprintøvelsene er.

FRUSTRERT SPRINTMESTER: Maiken Foto: Ole Martin Wold

23. feb. 2021 09:53 Sist oppdatert nå nettopp

– Helt fra jeg begynte å satse, har jeg fått spørsmål om når jeg skal gjøre det bra på distanse. Det er et spørsmål ikke distanseløpere får. Hvorfor spør de en sprinter om det og ikke en distanseløper? spør Falla retorisk på VGs spørsmål under tirsdagens pressekonferanse før kvinnenes sprint torsdag.

Falla har vunnet sprintgull de to siste verdensmesterskapene, og sier i det minste at hun kommer til VM med lave skuldre og at kroppen fungerer godt.

Fungere godt gjør imidlertid ikke de norske holdningene til sprint, mener Falla. Til NRK sa hun før pressekonferansen:

– Holdningen i Norge er at sprint ikke er bra nok. Det er «bare sprint». Mens nå ser man at man må ha noen som faktisk er gode i sprint for å være best.

Hun mener sprint har kommet seg veldig de siste årene, og at hun opplever mer tilbakemeldinger nå enn tidligere. Bedre tilbakemeldinger har hun også fått fra kroppen etter en skuffende sesong, der hun har 13. plass som beste i verdenscupsammenheng.

30-åringen reiser til VM uten særlig press og det er ventet svensk storeslem med Linn Svahn i spissen på torsdagens VM-åpning for sprinternes del.

– Jeg vil ikke si at jeg blir skremt av hennes utvikling. Jeg er imponert over hvor fort hun har kommet frem, sier Falla diplomatisk.

Også rent disiplinært har det vært dueller mellom Norge og Sverige, spesielt da Lotta Udnes Weng opplevde at hun ble blokkert av Linn Svahn på oppløpet i Falun. Udnes Weng selv sier hun ikke har snakket med svenskestjernen om situasjonen.

– Jeg har ikke pratet med Linn etterpå. Om juryen kommer til å bli strengere vet jeg ikke, men jeg håper det så det blir mer rettferdig, sier hun på pressekonferansen.