Klæbos overmann «dyttet» ut av sengen av høygravid kone i natt

DAVOS/OSLO (VG) Federico Pellegrino hadde alt annet enn en optimal oppladning til dagens sprintbragd, der han slo Johannes Høsflot Klæbo. Han dro hjemmefra klokken 03:30 i natt etter å ha fått klar beskjed av sin høygravide kone.

EMOSJONELL DAG: For Federico Pellegrino, som gråt da han vant sprinten i sveitsiske Davos lørdag. Han tenkte på sin høygravide kone Greta Laurent, som er hjemme i Italia.

For italieneren var i fyr og flamme da han ankom pressesonen etter å ha sikret en råsterk seier på fristilssprinten i Davos lørdag.

Først og fremst for å ha henvist verdens soleklare sprintener, Klæbo, til en andreplass.

Men også fordi han, ifølge Pellegrino selv, i disse tider spesielt bærer på mange følelser.

– Jeg gråt allerede før finalen. Kona mi presset meg opp den siste bakken. Jeg gjorde mitt beste for henne og hun gjør sitt beste for meg, sier dagens seierherre til VG.

Han forteller at han reiste fra Aostadalen der han bor nordvest i Italia i natt. Nærmere bestemt klokken 03:30 satte han kursen mot Davos, en cirka fem timer lang kjøretur.

For han tilbringer mest mulig tid hjemme nå. Pellegrinos kone, Greta Laurent, er hjemme høygravid.

STERKE FØLELSER: For Federico Pellegrino, her etter sprintfinalen i Davos lørdag.

– Jeg kom bare hit fordi kona mi dyttet meg ut av sengen, sier italieneren og forsøker å vise hvordan. Pellegrino gjør det klart at han nærmest ble «sparket ut» av sengen.

Så ler han godt.

– Hun sa «gjør ditt beste, når du kommer hjem er du helten vår uansett», sier han.

BLE NUMMER TO: Johannes Høsflot Klæbo, her underveis på lørdagens sprintkonkurranse i Davos.

Klæbo fremstod verken skuffet eller irritert etter å ha tapt spurten for Pellegrino. Men lørdag var faktisk første gang han ikke vant en sprint i fristil siden verdenscupen i Lahti mars 2018...

Trønderen var imidlertid klar på at treningsgrunnlaget de siste ukene har vært skralt. Siden verdenscupen på Lillehammer for to uker siden har han trent så lite som ti timer.

– Hva sier du om denne finalen?

– Det var dårlig, slår han fast før han forteller at han ikke var i noen god posisjon og måtte jage hele sisterunden.

– Da koster det i denne høyden (Davos ligger på rundt 1500 meters høyde) på dag fem seks, da koster det for mye med et sånt rykk. Jeg blir pinne stiv og bommer på hvert eneste skyv på oppløpet også, det er så enkelt som det.

– Hva tenker du når Pellegrino sklir forbi deg?

– Jeg kjenner at jeg bommer på hvert eneste tak, det er det som er jævlig irriterende. Det er for dårlig, sier han.

– Så du er ikke skuffa eller irritert?

– Jeg er egentlig ikke så skuffa. Jeg tror at hadde jeg vært fit for fight og hatt vanlige forberedelser, så hadde jeg nok vært mer skuffet. Men slik som ting har vært nå så var målet mitt å være i en finale og være med å kjempe. Så er det så enkelt at én er bedre enn meg i dag, det har ikke jeg noe problem med, sier Klæbo.