Nå blir Northug-statuen en realitet – koster en million kroner

Ideen om et evig liv på sokkel for Petter Northug (37) strandet for noen år tilbake. Men nå er finansieringen på en million kroner i boks.

Publisert: 07.09.2023 11:04 Oppdatert: 07.09.2023 11:33

I 2024 skal statuen av ski-kongen reises i hjembygda Framverran.

Det kan Northug takke sin mangeårige TV 2-kollega Ernst A. Lersveen for. Siden Lersveen ble pensjonert etter ski-VM i Planica i år, spurte han Northug om det faktisk er greit at han forsøker å endelig gjennomføre statue-planene.

Han fikk «ja» til svar.

– Dette er en type anerkjennelse som er mer enn å bli kåret til årets navn i en avis. Jeg registrerer at det er han som fortsatt skaper overskriftene midt i egen 40 årskrise som handler om å satse på langløp, mens landslagene sliter med oppmerksomheten, sier Lersveen og fortsetter:

– Han skapte en kunstig stor interesse for langrenn og kommer til å bli stående igjen som den viktigste for sporten noensinne. En statue står til evig tid og det er gammeldags at man reiser dem først når folk dør. De som får en statue må få oppleve det. Nå er den bestilt og blir avduket i 2024.

Northug selv sier til VG at han synes det er veldig stas at kunstneren Tore Bjørn Skjølsvik – som også har laget statuer av Nils Arne Eggen og Oddvar Brå – nærmer seg målstreken for prosjektet.

– Men det er jo med blandede følelser. Det høres ut som du skal i begravelse. Samtidig er det en gest jeg setter veldig pris på. Statuen skal vise Petter i løypa, det er viktig at jeg kjenner meg igjen i det som blir laget og kunstneren har jo satt seg inn i hva slags skiløper jeg var.

Den tidligere ski-kongen har fått ukentlige oppdateringer siden Lersveen på eget initiativ startet arbeidet med å samle inn penger og gjennomføre planene.

– Jeg så jo først for meg et slags spleiselag, men du skal få med deg mange for å samle inn en million kroner som det tross alt koster. På samme tid er jo ikke dette noe Petter virkelig trenger. Da fant jeg ut at vi må ha med trøndersk patriotisme. Jeg har fått med noen gode, trønderske støttespillere som bidrar økonomisk.

Lersveen har også jobbet med plassering av statuen. Han så først for seg den såkalte Northug-flata sentralt i nasjonalanlegget i Holmenkollen. Stedet der Northug ble folkehelt under VM i 2011.

Men til slutt landet de på Framverran. Kommunen der Northug har vokst opp og fortsatt tilbringer mye tid.