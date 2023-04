Didrik Tønseth om prosessen: – Strykkarakter

HOLMENKOLLEN (VG) Didrik Tønseth (31) gir langrennsledelsen strykkarakter etter at han først ble vraket - og tre dager senere fikk tilbake landslagsplassen.

IKKE FORNØYD: Didrik Tønseth forsvant ut av landslaget og kom tilbake i løpet av tre dager.





– Dette har kommet altfor sent og altfor brått, sier han til VG.

Sist uke bestemte Norges Skiforbund seg for å kutte antall løpere på landslaget til ti herrer. Da ble Tønseth vraket .

Tønseth nå tilbake . Etter at Hans Christer Holund la opp og Johannes Høsflot Klæbo sa nei til landslaget , er

Sindre Bjørnestad Skar kom inn på sprintlaget for Klæbo.

– Hvis vi ikke klarer å få opp kommunikasjonen innad et hakk fra det her, så tror jeg det blir stor misnøye, sier Didrik Tønseth til VG på Holmenkollen Park Hotell, der landslagene presenteres mandag.

Han forteller om hvordan han opplevde prosessen:

– Jeg tok påskeferie og trodde alt var på stell. Så ble jeg plutselig hasteinnkalt og fortalt at jeg var ute.

PÅ LANDSLAGET: Didrik Tønseth - nummer tre fra høyre - var tilbake på landslaget da det ble presentert mandag. Fra v.: Eirik Myhr Nossum, Sjur Røthe,, Martn Løwstrøm Nyenget, Harald Østberg Amundsen, Tønseth og Simen Hegstad Krüger

– Søndag våknet jeg så til ubesvarte anrop og nytt tilbud om å fortsette på landslaget. Det er selvfølgelig trist at Holund gir seg.

Tønseth fortsetter:

– Det er ikke noe kjekt å bli vraket på én dags varsel, men nå er jeg her igjen.

– Er det med en bismak?

– Prosessen er til strykkarakter, det tror jeg de fleste er enig i. Jeg har ikke rukket å snakke med mine ledere om hvordan det skjer, men jeg regner med en god intern runde på det. Jeg vet ikke hvorfor det har gått så fort.

Sindre Bjørnestad Skar kom plutselig inn på sprintlaget da Klæbo sa nei søndag. Han smiler og sier:

– Jeg føler meg som Bent Leikvoll i Nissene på Låven. Ut og inn.

Fakta Herrelandslaget 2023/2024 Sprint: Erik Valnes, Pål Golberg, Håvard Solås Taugbøl, Even Northug og Sindre Bjørnestad Skar. All round: Sjur Røthe, Martin Løwstrøm Nyenget, Harald Østberg Amundsen, Didrik Tønseth og Simen Hegstad Krüger. Vis mer

– Hvordan er det å stå her?

– Jeg skulle jo helst ha vært med fra starten av. Fikk beskjed i forrige uke om at det ikke var plass til meg fordi det skulle kuttes ned og så plutselig endret det seg i går kveld. Jeg er glad for å være med videre med den treningsgruppa jeg er veldig glad i å være på tur med, men så skulle jeg helst ha vært foruten den runden som har vært siste uken. Men det får jeg ikke gjort noe med.

– Hva tenker du om tidspunktet ting har kommet på?

– Det er noe vi må snakke om. I fremtiden må det kanskje være mulig å avklare ting litt tidligere. Men det kom brått på.

– Didrik krever full oppvask og sier at det ikke går å holde på slik. Er du enig i det?

– Jeg synes vi burde bli litt flinkere til å involvere alle parter. Skjønner at det ikke er lett for de som bestemmer her. Du har de sportslige lederne, langrennskomiteen ... Det er mange ledd ting skal gjennom, og jeg kan skjønne at det er vanskelig. Men det er vanskelig for oss utøvere også.

Sjur Røthe forteller om hvordan han har opplevd saken:

– Det har vært en vanskelig prosess, men jeg har jo på sett og vis blitt inkludert. Jeg skjønte i hvert fall at det ble endring kommende sesong, men det er vanskelig å ta helt innover seg hva det betyr at den økonomiske situasjonen blir tøff fremover. Det er kjedelig at det blir kutt på løpersiden også. Indiriekte er det sportslige kutt når en blir færre utøvere ...