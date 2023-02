Klæbo om favorittstempelet: – Har lært å takle det bedre

Når presset og anledningen har vært som størst tidligere, har Johannes Høsflot Klæbo (26) slitt med søvnen. l VM i Planica blir favorittstempelet større enn noen gang.

GULL I SIKTE: Johannes Høsflot Klæbo har fra før 6 VM-gull. Det kan bli flere i Planica.

19.02.2023 04:54 Oppdatert 19.02.2023 05:13

Petter Northug har rekorden med fire VM-gull i Falun i 2015. Et av de store spørsmålene før VM i Planica (starter 23. februar med sprint), er om Johannes Høsflot Klæbo kan overgå dette.

– Klæbo var ganske stor favoritt til VM i Seefeld og Oberstdorf også, men når Aleksandr Bolsjunov og det russiske laget er ute, har han enda større sjanse enn før til å vinne alle rennene, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

– Han er i den situasjonen at han er kapabel til å vinne alle seks løpene. Men det er vanskelig i praksis.

Fakta Johannes Høsflot Klæbo * Alder: 26 år (født 22. oktober 1996) * Klubb: Byåsen * OL-medaljer: 5 gull, 1 sølv, 1 bronse * VM-medaljer: 6 gull, 1 bronse * Verdenscupen: 61 enkeltseirer og tre sammenlagttriumfer (2017/18 og 2018/19, 2021/22) * Tour de Ski: Tre sammenlagttitler (2018/19, 2021/22 og 2022/2023) og 17 etappeseirer Kilde: NTB Vis mer

– Selvfølgelig er man nervøs

Presset og forventingene rundt Klæbo vil bli enorme i Planica. Etter tidligere mesterskapsgull har han fortalt om søvnløse netter og at han har følt seg syk, selv om han ikke var det.

– Det sies at du kan ta seks av seks gull. I tidligere mesterskap har du snakket om vonde nerver. Hvordan er det nå?

– Jeg føler at jeg har lært å takle det bedre med årene, rett og slett ikke bruke så mye energi på det. Så kjenner man selvsagt at det nærmer seg, og det er jo faktisk positivt at det brygger opp nerver, sier Klæbo til VG.

– Selvfølgelig er man nervøs, det skal man være og jeg ser frem til å komme i gang. Foreløpig føles det ut som ting er under kontroll, så blir nervene selvfølgelig verre nærmere.

Må bryte barriere

Han vil være udiskutabel favoritt i sprint, lagsprint og stafett. De andre øvelsene er 15 km fri intervallstart, samt fellesstartene 30 km med skibytte og femmila i klassisk.

– Jeg kan ikke si han er noe superfavoritt til å vinne distanserennene, men han er en gullkandidat til alle tre, vanskeligst er 15-kilometeren, mener Bjørn.

Skal Klæbo yppe seg mot Northugs fire VM-gull i samme mesterskap, må han bryte en barriere: Å ta VM-medalje på distanse (i 2021 ble han disket fra gullet på femmil).

Da VG spør Klæbo om det er distansegull han tenker på underveis i treningsøktene for tiden, svarer han dette:

– Ja, det henger høyt, men sprinten er viktig den også. Enn så lenge har jeg ikke medalje i VM-sammenheng på distanse heller. Jeg må gjøre jobben, så ser man om man lykkes eller ikke.

De fleste antar at 15-kilometeren er øvelsen han har dårligst sjanse på. Klæbo er klar på at han kun går alle seks løpene om han føler seg topp, ellers vil han gi bort plassen.

– Sprint, duatlon og lagsprint er tre harde konkurranser i starten. Man er nødt til å ta en fot i bakken etter det. Man ser det an ganske mye underveis, sier Klæbo.

Henter VM-hjelp fra USA

Klæbo dro til Planica tidligere i uken sammen med manager-faren Haakon. Han hentet tirsdag den amerikanske fysioterapeuten Megan Stowe på flyplassen i Zürich. Hun blir med Klæbo en stund inn i mesterskapet.

TIL VM: Johannes Høsflot Klæbo får med seg fysioterapauten Megan Stowe til VM. Her fra renn på Beitostølen i november. I bakgrunn er manager-far Haakon Klæbo.

Trønderen slet med en skade i baksiden av låret i oppkjøringen og Stowe har flere ganger kommet til Europa for å behandle skistjernen.

– Det har egentlig vært ganske bra i det siste. Det har blitt gradvis bedre, og det hjalp mye å få hun på plass i høst. Det har vært gradvis bedring, men jeg holder fortsatt på med øvelser.