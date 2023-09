Jelena Välbe nekter å følge Vladimir Putin om OL

Putin-tilhenger Jelena Välbe (55) er ikke på linje med presidenten i spørsmålet om russiske utøvere bør dra til Paris-OL - om IOC åpner for det. Hun vil ha en tøffere linje.

UENIGE: Jelena Välbe og Vladimir Putin. Vis mer

Publisert: 19.09.2023 13:45

IOC har ennå ikke tatt noen endelig avgjørelse om russiske og belarusiske utøvere skal kunne delta i Paris i 2024, men i russiske media raser debatten om de skal si ja til å delta dersom det blir uten det russiske flagget og den russiske nasjonalsangen. Og som «nøytrale» utøvere.

Ski-presidenten Jelena Välbe tok i vår til orde for at russerne da heller bør holde seg hjemme - hvis de må konkurrere som «nøytrale».

Det er ikke Vladimir Putin enig i. Sist uke uttalte han under et økonomisk forum i Vladivostok:I forbindelse med et økonomisk forum i Vladivostok:

– Vi må styres av interessene til utøverne, avgjørelsen er deres.

Putins talsmann Dmitrij Peskov utdypet senere:

– Enkeltutøvere kommer til å delta i disse lekene. Jeg er overbevist om at det kommer til å bli slik.

Men Jelena Välbe - som ellers er en trofast Putin-tilhenger - følger ikke presidentens syn. Nå sier hun til nyhetsbyrået RIA:

– Min mening er at vi ikke skal dra til de olympiske leker uten flagg og nasjonalsang. Og min mening vil ikke endre seg.

TØFF LINJE: Jelena Välbe har lagt seg på en tøff linje. Vis mer

Välbe står altså på sin tøffe linje, mens andre idrettsledere følger Putins mening:

– Putin har helt rett. Dette fratar vestlige kritikere muligheten til å si at russiske utøvere er overtalt til å gjøre noe. Det er tydelig at Vladimir Vladimirovitsj fullt ut forstår situasjonen, sier den tidligere skøytestjernen Svetlana Zjurova om Putins uttalelse ifølge RT.

Zjurova er nå en kjent politiker.

Tidligere i år anbefalte IOC at personer fra Russland og Belarus burde få konkurrere internasjonalt under nøytralt flagg så lenge de ikke støtter krigen eller har koblinger til militæret. Mange internasjonale særforbund har fulgt rådene.

IOC har ikke tatt noen endelig stilling om OL i 2024, men mye tyder på at de vil ende opp med de samme betingelser som de nå har anbefalt særforbundene.