Sendt på akutten etter skiulykke i Trondheim

Håkon Skaanes pådro seg to brudd i hånda etter at han deiset i bakken.

Håkon Skaanes må trene alternativt i seks uker etter å ha skadet hånda si i en rulleskiulykke.

17. aug. 2021 08:00 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg var ute på en rulleskitur og kom kjørende ned fra Byåsen butikksenter til Ila. Da jeg hadde passert trikkeskinnene, gikk jeg inn i en bakgate der det var fartsdumper av brostein. Jeg akselererte, tok sats og hoppet over fartsdumpen. Da jeg landet deiset jeg ned i asfalten. Bindingen hadde løsnet og det ble brå stopp.

Ulykken endte med to brudd i høyre hånd for skitalentet Håkon Skaanes. Hendelsen fant sted for en drøy måned siden.

Regionløperen sier den første timen etter hendelsen var verst:

– Jeg hadde fryktelig vondt. Det første jeg gjorde var å ringe Marte (storesøster) for å få hjelp. Hun kjørte meg til akutten på St. Olavs. Jeg skalv og ristet. Det tok en god stund før kroppen roet seg ned.

– Kjedelige økter

Nå har han både skruer og plater i hånda. Disse kan tas ut etter seks måneder, men Skaanes vet ikke ennå om han velger å gjøre det eller ikke.

Skitalentet antar at det vil ta minst to uker før han kan trene som normalt igjen. Allerede har han lagt bak seg fire uker med annerledes treningsopplegg som følge av skaden.

– Dette har tvunget meg til å være enda mer dedikert. Det blir en del kjedelige økter og jeg får satt psyken på prøve nå, sier han.

Under skadeoppholdet har han kuttet ned på lengden på langturene og økt antall hardøkter:

– Dette gjør jeg for å skåne beina mine. Langturene foregår på rulleski, mens intervalløktene tar jeg med joggeskoa på.

Skaanes sier målsettingene for den kommende sesongen er å kvalifisere seg til U23-VM og verdenscuprenn på nasjonale kvoter:

– Målene mine endres ikke som en følge av skaden. Jeg håper å forbedre utholdenheten min, slik at jeg tar steg på distanserenn og hevder meg enda bedre i finaleheatene på sprint.

Etter operasjonen har Skaanes flere skruer og plater i høyre hånd. Disse kan tas ut etter et halvt år – om han selv ønsker det.

Flere ulykker

Skaanes er ikke den eneste skiløperen som har opplevd at Rottefella-bindingen har løsnet. Under Lysebotn opp tidligere i sommer, gikk landslagsstjerne Simen Hegstad Krüger i bakken da den samme bindingen løsnet. Det førte til at Rottefellas representanter gikk rundt og stripset bindingene til skieliten før sprinten under Blinkfestivalen.

Så sent som i helga gikk det galt igjen. Tarjei Bø deiset i bakken da den samme type bindingen løsnet under en konkurranse i Tyskland.

Daglig leder for Toppidrettsveka, Daniel Myrmæl Helgestad, har til Adresseavisen bekreftet at Rottefella-bindingen ikke vil brukes i konkurransene denne uka:

– Det er Rottefella som har tatt initiativ til det selv, men det hadde uansett vært helt uaktuelt for oss å bruke de bindingene. Sikkerhet er prioritet nummer én.

Toppidrettsveka går imidlertid uten Skaanes denne gangen:

– Det blir ikke konkurranser med det første.