Klæbo sier nei til dette

Skistjernen sier han ikke kommer til å delta på Vixen Awards.

Under Vixen Awards samles en rekke influensere og kjente profiler. Her fra 2019, der blant annet Martine Lunde (i midten) var til stede.

Nå nettopp

FJELLSÆTRA: – Nei, jeg skal ikke dit. Jeg er nominert, men det blir ikke mer enn med det. Jeg drar ikke.

Det sier Johannes Høsflot Klæbo på spørsmål om han skal reise til Oslo for å delta på Vixen Awards. Han har nettopp fullført Bråtesten i Bymarka, der skistjernen ble nummer fire – to minutter bak rekordløpet til Didrik Tønseth.

Men det er ikke bare i idretten Klæbo får oppmerksomhet. I en årrekke har han vært aktiv på Youtube med vlogging og på Instagram med bilder og videoer fra hverdagen som skistjerne. Sammen med blant annet idrettsutøverne Jakob Ingebrigtsen og Ingrid Tandrevold, er Klæbo nå nominert i klassen trening og helse i årets Vixen Awards.

Klæbo har ingen planer om å delta på Vixen Awards i oktober.

Vixen Awards er en årlig prisutdeling for influensere. I klassen trening og helse er det til sammen 15 semifinalister, og totalt er det 14 kategorier. Vixen Awards feirer tiårsjubileum i 2021. Vinnerne blir presentert i Gamle Logen i Oslo 22. oktober.

Men nå bekrefter Klæbo at han ikke kommer til å dra til hovedstaden for å overvære Vixen.

Både Pernille Døsvik og morfar Kåre Høsflot var til stede under Bråtesten torsdag kveld.

– Mener alvor

Klæbos kjæreste, Pernille Døsvik, var også til stede under Bråtesten torsdag kveld. For en tid tilbake fikk hun Max Social som sitt management. De representerer ulike profiler og forvalter deres personlige merkevare. Flere av deres profiler er også nominert til Vixen Awards.

Mads Hansen, Vegard Harm, Ida Fladen, Bernt Hulsker og Morten Hegseth er blant profilene som Max Social representerer.

– Nå mener hun alvor. Det er vel bare å begynne å ta bilder for meg nå, så får vi se hvordan det blir, sier Klæbo og gliser i regnværet i Bymarka.

24-åringen befinner seg for øyeblikket i Trondheim etter et høydeopphold i Italia. Den siste uka har han trøblet med en vond mage. Nå er han friskmeldt og i full trening igjen.

24-åringen blir værende i Trondheim frem til en ny samling med landslaget på Lillehammer neste uke.