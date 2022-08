«Comeback»-Weng sjanseløs på seier i blodslit

LYSEBOTN (VG) Heidi Weng (31) var ikke i nærheten av seieren i sin første konkurranse siden hjernerystelsen i mars.



TØFFE TAK: Heidi Weng ligger utslitt i målområdet etter motbakkerennet i Lysebotn.

3. aug. 2022 12:54 Sist oppdatert nå nettopp

– Det var grusomt, men litt gøy også, sier Weng om comebacket.

Sophia Laukli (22 år fra USA, med familie i Norge) vant overraskende Lysebotn opp på rulleski foran Delphine Claudel (26 år fra Frankrike). Weng endte på tredjeplass - langt bak de to beste.

– Det var veldig hardt. Jeg er glad jeg så mål på slutten, sier amerikanske Laukli på norsk til VG.

– Hvordan er det å knekke en som Heidi Weng?

– Det er sykt. Jeg hadde ikke trodd det, svarer collegeeleven fra Utah.

Laukli og Weng gikk en stund sammen i tet, men Weng fulgte ikke rykket til Laukli. Også den franske klatre-eksperten Claudel tok igjen Weng.

– Jeg trodde hun skulle komme tilbake og slå meg, sier Laukli.

BLID: Sophia Laukli var i godt humør etter seieren i Lysebotn opp. Amerikaneren prater norsk og har familie i Norge. Hun gjør mye av sommertreningen på norsk jord.

Lysebotn opp er et brutalt motbakkerenn på 7,5 kilometer innerst i Lysefjorden. Fra starten på fergekaia opp til målgang ved Øygardstøl er det 640 høydemeter og en rekke krappe svinger. Det tøffe rennet er en del av Blinkfestivalen.

Weng har hatt noen tunge måneder bak seg. Hun ble corona-smittet på siste samling i Italia før OL i Beijing og mistet mesterskapet. Mot slutten av vinteren pådro hun seg en hjernerystelse etter et fall på isen som gjorde at treningen måtte begrenses i flere måneder. Hun har heller ikke kunne være så mye sosial.

– Det har vært tøft. Det har vært sju måneder med dårlig trening, så det er ikke optimalt. Samtidig føler jeg at jeg er såpass oppe i åra, så da tror jeg at det her skal gå fint. Jeg merker jeg har god tid til det virkelig gjelder, sier Weng til NRK.

PS! Therese Johaug har løyperekorden i Lysebotn opp på 30:45. NRK sender rennet klokken 22.05.