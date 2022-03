Utøvere antyder fryktkultur: – Forstår at folk ikke tør å si ifra

DRAMMEN (VG) En rekke utøvere stiller seg bak kritikken mot skiledelsen. Gjøran Tefre og Kristine Stavås Skistad tror utøvere holder tilbake misnøye i frykt for konsekvenser.

STOLT: Kristine Stavås Skistad applauderer utøverne som har kritisert Skiforbundet.

3. mars 2022 15:25 Sist oppdatert nå nettopp

Ragnhild Haga, Sivert Knotten og Thomas Helland Larsen har nylig kommet med kritikk mot kulturen og kommunikasjonen til langrennsledelsen på Instagram. Haga og Helland Larsen er kritiske etter vraking til renn i Holmenkollen og Drammen – uten at de hevder å ha hørt noe.

Helland Larsen sier han skal ha fått beskjed om å ikke lage styr, og skrev at utøvere som tar opp ting, risikerer å bli frosset ut. Haga er skremt av manglende takhøyde og «bruk-og-kast-mentalitet».

Flere langrennsløpere VG har intervjuet støtter trioen, og flere profilerte navn har også stilt seg bak dem i sosiale medier.

– Jeg er stolt av både Haga og Helland Larsen som står opp for seg selv, og jeg er helt enig med dem. Det er godt noen sier ifra, for jeg tror det er en lang vei å gå der, sier sprinter Kristine Stavås Skistad til VG.

– Tror du flere ikke tør å si fra fordi man frykter for uttak?

– Ja, det kan hende. Sier man en upopulær mening, får man ofte mange imot. Jeg vet hvordan det er, så jeg forstår at folk ikke tør å si fra, svarer Skistad.

KRITISK: Gjøran Tefre måtte stå over sprinten i Drammen på grunn av sykdom, men sier det er god grunn til at mange nå er misfornøyde.

Gjøran Tefre debuterte i verdenscupen seks år tilbake, og sier han siden har mange opplevelser med både urettferdige og rettferdige uttak. Han tror flere utøvere dropper å uttale seg i frykt for at kritikk kan slå tilbake på en.

– Da velger man ofte heller å være stille når man føler man blir feilaktig behandlet. Det er jo veldig synd at en sånn kultur skal eksistere og det er veldig synd at det har vært så uoversiktlig over kriteriene for å bli tatt ut, sier Tefre og fortsetter:

– Det er jo en kultur og en praksis som har vært der så lenge jeg har vært med og en ser jo resultatet nå. Det er veldig mange som er misfornøyde med praksisen, og det med god grunn.

Langrennssjef Espen Bjervig ble konfrontert med kritikken i Drammen torsdag.

– Jeg liker at man prater med folk og ikke om folk. Det sier jeg til dem også. Men hvis noen opplever at vi som organisasjon eller trenere gjør noe som ikke er akseptabelt, forventer jeg at folk prater til oss, sier Bjervig.

Bjervig avviser at han gir beskjed om å «dysse ned» kritikk.

– Jeg pleier ikke å gi beskjeder om at man ikke skal prate om ting, men jeg er ganske klar på at man prater med folk om utfordringer, og ikke bruker mediene eller sosiale medier for å ta det opp, sier Espen Bjervig til VG.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig.

Han erkjenner at ledelsen må bli flinkere til å skape forståelse for hva som kreves for å bli tatt ut til ulike renn og kommunisere rundt dette.

– Det er begrenset hvor lenge man kan sitte i telefon og ringe rundt, så er det noen man klart bør ringe til. Vi må nok bli flinkere til å avklare hvordan vi gjør dette, sier Bjervig.

– Krever utøvere for mye, spør Adressa.

– Kommunikasjon er kjempevanskelig. Slik det ser ut nå, kan vi sikkert bli bedre på mye, så virker det som det er litt ulike forventninger om avklaringer, sier Bjervig.

Landslagsløper Tiril Udnes Weng forstår frustrasjonen til de som nå har tatt bladet fra munn.

– Det er alltid noen som blir skuffet, men det er litt måten det blir gjort på som er feil. Vi håper vi kan lære av det alle mann. En ting er å bli vraket, men det er greit å få en liten begrunnelse, sier Weng og legger til:

– Det ligger an til en evaluering (etter sesongen) med over snittet mye kritikk og mye som skal ryddes opp i, så tror jeg ikke det er så mye som skal til før ting er veldig bra.

FORSTÅR KRITIKKEN: Tiril Udnes Weng forstår at utøvere savner en begrunnelse.

Harald Østberg Amundsen, som kom inn på landslaget etter VM-bronse i fjor, peker på at det er viktig å prestere jevnt for utøverne.

– Men om utøverne opplever at kommunikasjonen er for dårlig, må man kanskje se hvordan man kan ha mer åpen diskusjon rundt uttakene, sier Amundsen.

– Det er åpenbart mange som er frustrert, da må man kanskje legge en tydeligere plan på hvilke renn som kvalifiserer til verdenscup og mesterskap. Slik at alle får en plan før sesongen.

Han mener det er tydelig at kommunikasjonen i Ski-Norge må forbedres.

– Det er alltid bra å si fra. Toppidrett er brutalt, og da må man ha stor takhøyde. Ingen som uttaler seg om ting som kunne vært bedre, fortjener kritikk. Det må være rom for å si fra, mener Amundsen.

Mikael Gunnulfsen, som vant på Beitostølen før han skadet seg sist vinter, tror det ligger noe i den brede kritikken. Men selv har han gode erfaringer.

– Når det kommer til Eirik Myhr Nossum, allroundtrener for distanse, har han alltid vært åpen og ærlig. Min erfaring med Eirik har vært kurant, sier Gunnulfsen.

Han forstår at skiledelsen har en vanskelig jobb.

– Det sitter mange løpere i Norge som mener de fortjener å gå, eller fortjener å høre hvor nære de var. Så tar det tid å ringe rundt til alle, men det er alltid bedre å ta en telefon for mye enn for lite, sier Gunnulfsen.

Også under OL var det støy rundt langrennstroppen. Emil Iversen, Ragnhild Haga, Maiken Caspersen Falla og Anne Kjersti Kalvå var alle kritiske til ledelsen.