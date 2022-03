Langrennsprofiler kritisk til satsing: – Må gjøres sterkere enn det er nå

Tidligere landslagstrener Steinar Mundal og NRK-ekspert Fredrik Aukland stiller spørsmål ved Skiforbundets rekruttlandslagstilbud i langrenn.

MOT ELITEN: Iver Tildheim Andersen, Jan Thomas Jenssen og Håvard Moseby (bakerst) jobber for å ta steget opp fra rekruttlandslaget. Tredjemann er Emil Iversen.

26 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Rekruttlandslaget må gjøres sterkere enn det er nå. Det må være et skikkelig tilbud med mange samlingsdøgn hvor man trener sammen, og tilbudet må være så bra at ingen er i tvil om at utøvere vil være med, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland til VG.

Slik er landslagssystemet til Norges Skiforbund (NSF) nå:

Sprint senior herrer, allround senior herrer og et lag for kvinner senior

Equinor rekruttlandslag

Equinor juniorlandslag

Fem ulike Team Elon regionslag

I tillegg er det lag og utøvere som satser privat - som Team Telemark og Team Norconsult. Denne vinteren har det blitt støy rundt flere uttak og flere løpere har vært kritisk til prosessen rundt.

– Det er privatlag med mange gode løpere - kanskje litt vel mange privatlag. Det er litt uoversiktlig system i Norge nå. Jeg føler ikke det er noen rød tråd i treningen, og tror det trengs flere gode, rutinerte trenere blant juniorer, sier Steinar Mundal, trener for Team Telemark og tidligere landslagstrener.

Fakta Rekruttlandslaget: Kvinner : Hedda Østberg Amundsen, Julie Myhre, Kristin Austgulen Fosnæs, Margrethe Bergane, Marte Skaanes, Synne Arnesen

Herrer: Ansgar Evensen, Martin Kirkeberg Mørk, Jon Rolf Skamo Hope, Håvard Moseby, Jan Thomas Jenssen og Iver Tildheim Andersen Vis mer

Satsningen rundt rekruttlandslaget har variert i Norge opp gjennom. For 2,5 år siden ble det bestemt at man skal satse på et lag med preg av løpere under 23 år. Laget består av 12 løpere, trent av Torstein Drivenes og Jacob Walther.

– Det har vært mye diskusjon om hvem som skal være på rekruttlandslag, og der må vi ta kritikk for at vi har vinglet på om det skal være et B-lag eller et lag for de beste yngre utøverne. Det er 2,5 år siden denne satsningen startet, og det er for tidlig å konkludere. Jeg synes vi har utviklet laget, og langrenn handler om tålmodighet, sier landslagskoordinator Ulf Morten Aune.

Aukland, som har vært med å hjelpe Therese Johaug og Dario Cologna til topps, mener det må legges mer ressurser i rekrutt-satsningen.

– Grunnprinsippet mitt er at de beste må trene sammen og ha de beste trenerne for å skape det beste utviklingsmiljøet. Et sterkt rekrutteringslandslag har vært en viktig del av den norske landslagsmodellen, så må man stille spørsmål om hvorfor det ikke har fungert like bra i år, sier Aukland.

De siste årene har en rekke løpere takket nei til rekruttlandslag, som Elena Rise Johnsen og Kristine Stavås Skistad.

– I alderen 20-25 år er det vanskelig å stå i det, for det tar tid å bli god langrennsløper. Jeg tror et sterkt rekruttlandslag kan bidra der, slik at du får en rød tråd, sier Aukland.

Mundal spør seg om utviklingen blant løperne på rekruttlandslaget har vært god nok.

– Generelt er jeg usikker på om det finnes en rød tråd. Jeg prøver å følge med, og har en følelse av at det trenes litt hardt og at det er litt mange som sliter, sier Mundal.

Aune ønsker diskusjonen velkommen.

– Vi føler det er en rød tråd fra regionlagene til rekruttlandslaget, men det er alltid viktig å diskutere innholdet i trening og strukturen. De yngste har vi vært mer fleksible med slik at de har fått beholde nærhet til lokalmiljø, men vi synes definitivt vi har fått et attraktivt lag og at det sportslige tilbudet er veldig bra, sier Aune.

OL- og VM-vinner Martin Johnsrud Sundby har uttalt i VGTV-programmet «Utenfor Skisporet» at han er usikker på hvor godt utvikling-systemet står seg.

– Det er kanskje bare en bjørnetjeneste å bli plassert under en NSF-paraply. Du fratar klubber, kretser og team muligheten til å skape en egen «drive», utvikling og mentalitet som ofte trengs i toppidretten. Du trenger å ha den teamfølelsen som skaper fremdrift, sa Sundby - som tror Marte Skaanes blir flyttet opp på landslaget:

TV 2-ekspert Petter Skinstad har vært klokkeklar på Twitter at han vil ha bort junior- og rekruttlandslag, og heller flere løpere i regionale grupper.

Mundal tror løpere bør holdes i klubber og lokale miljø lenger.

– Jeg tror ikke man skal satse så mye på rekruttlandslag for tidlig. Jeg tror utøverne burde vært lenger i klubbene, og heller vært med på noen samlinger i blant, sier Mundal.

Torstein Drivenes, trener for rekruttlandslaget, mener satsningen er viktig.

– Jeg tror resultatene for mange som har vært gjennom systemet snakker for seg selv. Det er et veldig viktig trappetrinn hvor vi skal utvikle løpere og gi dem verktøyene som trengs, som gjør at de kan bli verdens beste løpere. Det er veldig mange som har utviklet seg i den paraplyen vi har nå.

TRENER: Torstein Drivenes, for rekruttlandslaget.

Han tviler på at en struktur med færre landslag er hensiktsmessig.

– Det er veldig få som har prøvd ut en paraply med sterke regionlag og flere, ulike private treningsgrupper - og ikke noe landslagssystem. Vi må alltid være innovative og se på hva vi kan gjøre bedre, men jeg er litt overrasket over diskusjonen rundt rekruttlandslaget, sier Drivenes og fortsetter:

– Det er veldig mye spennende som skjer. Strategi- og strukturendringer må man gjerne diskutere, men jeg synes det har kommet veldig mye bra gjennom rekruttlandslaget. Og tiden vil vise at det kommer mer.