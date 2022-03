– Egentlig ønsker jeg ikke at reisen skal ta slutt

Etter til sammen 18 VM- og OL-gull legger Therese Johaug (33) opp som langrennsutøver på toppnivå.

4. mars 2022 13:57 Sist oppdatert nå nettopp

Det skriver hun på Instagram. Avgjørelsen kommer bare uker etter vinter-OL i Beijing hvor Johaug vant tre individuelle OL-gull.

Kort tid etter at Johaug varslet sin «pensjonisttilværelse» i sosiale medier har hun fått godt over tusen kommentarer. Karsten Warholm er blant dem som kommenterer.

«Lykke til videre! Takk for alle rå øyeblikk», skriver OL-mesteren på 400 meter hekk.

Petter Northug har kommentert med et hjerte.

«Gratulerer med en utrolig karreiere og takk for at du har inspirert så mange», kommenterer Jessica Diggins.

«Du er fantastisk!! Masse lykke til videre. Unik», skriver musikkbrødrene Marcus og Martinius og legger til et rødt hjerte.

GIR SEG PÅ TOPP: Therese Johaug jubler etter OL-gull i Beijing.

Lørdag går Johaug tremila i Holmenkollen, på dagen 11 år etter at hun vant sin første seier som senior under VM på hjemmebane i Holmenkollen. Hun beskriver det som «starten på et eventyr».

– På mange måter føles det som om ringen sluttes når jeg nå på lørdag, den 5. mars 2022 står på startstreken til nok en tremil i Holmenkollen. Egentlig ønsker jeg ikke at reisen skal ta slutt, men det en tid for alt, og jeg tror tiden har kommet for at jeg nå skal gjøre andre ting enn å satse fulltid på langrenn, skriver Johaug.

«Evig forbilde Kommer til å savne deg i og utenfor løypa», skriver landslagskollega Tiril Udnes Weng som tok VM-gull på stafett sammen med Johaug i fjor.

«Gratulerer så mye med alt Therese! Helt rått, skriver rallyfører Andreas Mikkelsen.

33-åringen fra Dalsbygda tok fire OL-gull i karrieren, det første kom på stafett i 2010, så gikk det 12 år før det ble tre gull i Kina for bare noen uker siden. Hun har 14 VM-gull, fire av dem kom i Oberstdorf i fjor.

Skilegenden sier at alt føles meningsløst under krigen i Ukraina og at hennes hjerte ligger hos det ukrainske folk.

– I lys av dette ser jeg ekstra frem til en siste fight på hjemmebane med flagget på brystet og er takknemlig for alt idretten har gitt meg, skriver hun videre.

Lørdag går Johaug tremil i Holmenkollen. Det blir hennes siste tremil i karrieren, en distanse hun har dominert totalt gjennom flere sesonger.

fullskjerm neste GJENNOMBRUDDET: Bronse på tremila i VM i 2007. Kristin Størmer Steira tok sølv. 1 av 2 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Hennes manager, Jørn Ernst, bekrefter overfor VG at Johaug legger opp.

– Hun ga meg melding for en ukes tid siden. Nå føler hun tiden er inne for å prøve å leve et annet liv. Ringen er på en måte sluttet, med tre OL-gull. Hun har oppnådd alle målene hun har satt seg i karrieren. Jeg tror hun bestemte seg etter de tre gullene i Beijing. Det er noe med å gi seg på topp, sier Ernst til VG.

Johaug mistet VM i Lahti i 2017 og OL i Sør-Korea året etter på grunn av en dopingdom.

Skiforbundet opplyser at Johaug ikke er tilgjengelig for intervjuer før i etterkant av morgendagens tremil.

– Det er likevel noen skirenn igjen av sesongen som skal fullføres, men tiden er nå inne til å starte fokuset på livet utenfor toppidretten, sier Johaug i pressemeldingen.

Egil Kristiansen var landslagstrener da Johaug slo gjennom med VM-bronse i Sapporo i 2007.

DUO: Egil Kristiansen var landslagstrener for Therese Johaug i over ti år. Her fra sesongstarten i 2014.

– Det står ekstremt stor respekt av avgjørelsen om å legge opp nå. Det er akkurat rett tidspunkt. Med OL-gullene i Kina har hun oppnådd alt, sier Egil Kristiansen til VG.

– Therese er en av de største idrettsutøverne Norge har hatt, det er det ingen tvil om, legger han til.

Johaugs bror og støttespiller Karstein gratulerer 33-åringen med en fantastisk karriere. Han sier at det var en ventet avgjørelse som han støtter Johaug 100 prosent i. Han velger seg et høydepunkt fra karrieren.

– Kanskje da hun kom tilbake (fra utestengelse jour.anm) og tok gullet i Seefeld. Også skal ikke man ikke glemme de tre gullene i år. Det ligger mye trening bak, men hun har lagt en plan og gjennomført den. Jeg er stolt, sier broren.