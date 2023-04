Langrennssjefen svarer: – Vi kunne gjort ting annerledes

HOLMENKOLLEN (VG) Langrennssjef Espen Bjervig skjønner reaksjonene etter kuttene i langrennslandslagene.

Langrennssjef Espen Bjervig på et hotell ved Holmenkollen.





24.04.2023 14:40 Oppdatert 24.04.2023 14:58

Søndag ble det kjent at Johannes Høsflot Klæbo sier nei til landslaget og skal forberede seg til neste vinter på egen hånd.

Mandag har Didrik Tønseth og andre løpere kritisert kommunikasjonen fra langrennsledelsen rundt uttaket og økonomiske utfordringer.

Bjervig svarer slik når VG konfronterer han med Tønseths «strykkarakter» om kommunikasjonen:

– Jeg skjønner at det fra Didrik sin side at kan se sånn ut. Han kjenner ikke til de rammene som vi må forholde oss til i et konsern. Norges Skiforbund er et konsern. Når du selv blir rammet av kutt, er det naturlig at du reagerer negativt på det.

Simen Hegstad Krüger og Didrik Tønseth er en del av det norske landslaget. Det har Johannes Høsflot Klæbo (i midten) sagt nei til. Her fra et løp sist vinter.

– Men hvorfor fikk ikke løperne melding om dette før sist uke?

– Vi kunne ha valgt å kommunisere at det kunne bli tilfelle. Men vi håpet at det ville gå i hop. Så har vi tidsfrister, revidert budsjett skal godkjennes av langrennskomiteen og skistyret. Jeg vet at gutta har diskutert å gå ned på antall samlingsdøgn, men vi vil heller ha et optimalt sportslig opplegg og heller gå ned på antall løpere. Og kvoten i verdenscupen er på seks løpere.

– Hvordan vurderer du at kommunikasjonen med løperne har vært?

– Vi hadde møte med trenerne dagen etter at skistyret hadde godkjent budsjettet. Dagen etter der ble løperne orientert. Og løperne som ble vraket, fikk melding om det 24 timer senere. Så det er klart at det er korte tidsfrister.

– Så er det bare å innrømme at det er en spesiell situasjon. Jeg har full forståelse for at de som har kjent det på kroppen, reagerer som de gjør.

Petter Northug (til høyre) er kritisk til Espen Bjervig (til venstre).

Bjervig er trist over Klæbos nei til landslaget.

– Vi har erfart litt fra Petter Northugs tid, og må lære av det som fungerte og ikke fungerte da. Så kan vi ta en prat med Petter og høre med ham om han kan komme med noen gode råd. Slik at vi kan jobbe godt sammen gjennom hele vinteren.

– Team Klæbo sier at de tenkte å være på landslaget fram til 2025. Er du overrasket over at det ble nei?

– Kanskje ikke overrasket, men jeg hadde håpet at det ikke skjedde. Jeg synes sesongen i år har fungert veldig bra. Jeg hadde håpet at vi kunne møtes her og diskutert de siste detaljene og at han hadde hadde blitt presentert som landslagsløper i dag.

– Northug mener det er «amatørmessig» at Klæbo ikke ble kontaktet tidligere?

– Vi kunne gjort ting annerledes, men det er alltid to parter. Jeg kunne sikkert ha vært kjappere på ballen. Men hvis Johannes syntes det var problematisk, så kunne han også ha ringt meg og sagt at vi skulle ta et møte kjapt.

– Hvordan skal samarbeidet mellom Skiforbundet og Klæbo organiseres videre?

– Vi må sette oss ned og ta en ordentlig prat om hvordan vi kan ta løpet videre.