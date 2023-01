Mikkelsplass raser mot forbundet etter NM-stafett: – Skandale

Nær halvparten av lagene som deltok i NM-stafetten for herrer måtte forlate løypen. Trener Pål Gunnar Mikkelsplass rister ikke bare på hodet - han blir forbannet.

STAFETTGULL: For Kjelsås IL og rekruttlandslagsløper Håvard Moseby (midten) som blir tatt imot av lagkompisene Edvard Sandvik og David Thorvik.

25.01.2023 16:48

– NRK sa vel på sine sendinger at stafetten er den store dagen for norsk skisport. At det er en dag for bredden. Men dette er jo en skandale så det holder, sier Mikkelsplass til VG.

Den svært meritterte treneren – som har vært nær støttespiller til Therese Johaug og nå i år Ingvild Flugstad Østberg – var selv ansvarlig for Bromma ILs herrelag under NM-stafetten på Gjøvik sist helg.

Der opplevde han at deres utøver ble tatt igjen av lagene som ledet stafetten. Dermed var det slutt for laget. De var ikke en gang halvveis. Slik var det også for 32 andre lag av 70 startende, noe også Dagbladet har omtalt.

REAGERER STERKT: Pål Gunnar Mikkelsplass, her på plass på en landslagssamling i 2020 for å følge opp utøverne, deriblant Therese Johaug.

Ifølge Mikkelsplass gikk det ut en melding fra juryen i forkant av konkurransen der de minner om regelen som ble benyttet under årets NM-stafett:

«Lag som blir tatt igjen med en runde skal vike til side og la teten passere. Deretter skal de følge løypen og passere vekslingsfeltet. Lag som er tatt igjen med en runde skal gå ut av løypen i første bakke etter stadion. Juryen ber om forståelse for beslutningen med tanke på sikkerheten til løperne», heter det i meldingen.

Det får treneren til å reagere.

– Det er bare tull. Det er sprøyt. Det har ingenting med løpernes sikkerhet overhode, mener Mikkelsplass.

TOK SØLV: Heming IL jubler for sølv under herrestafetten i NM. Vant gjorde Kjelsås IL. Mjøsski tok bronsen.

Han tror at det er NM-rettighetshaver NRK som ikke ønsker andre løpere enn lederlagene i TV-bildet.

– Alle de beste blir vist hver helg hele året. Og så har du den stafettdagen i NM. Det er langrennsløpernes nasjonaldag. Du reiser langt for å gå NM, så får du ikke startet engang, sier Mikkelsplass og fortsetter:

– Det er sterkt kritikkverdig. Kanskje kunne juryen og Norges Skiforbund sett litt mellom fingrene på den regelen akkurat den dagen. For den regelen på en NM-stafett, den bør vekk.

For Bromma ILs herrer og 31 andre klubber ble det med andre ord ingen god dag. Mikkelsplass forteller at de var litt forberedt på det, ettersom det var litt sykdom i troppen som kunne påvirke prestasjonene.

– Men jeg tror de utøverne som ble stoppet følte det var nedverdigende å omtrent bli overfalt av jurymedlemmet. De (juryen) fulgte jo sin regel, selvfølgelig, men de reglene overfor de nest beste er på mange måter skremmende. Alt dreier seg bare om de beste, sier han.

Da VG spør hvem han konkret retter pekefingeren mot i dette tilfellet, svarer han slik:

– Det er jo en paragraf som jeg mener bør forandres i forbindelse med NM-stafetten. Så er det sannsynligvis en diskusjon mellom NRK og Norges Skiforbund om hvordan de vil ha det. Men det er Norges Skiforbund som må stå ansvarlig dersom de har bøyd unna og ikke vil ha med folk som har blitt tatt igjen med en runde i bildet, sier Mikkelsplass.

MÅLTE TEMPERATUREN: Arrangementsansvarlig i Norges Skiforbund langrenn, Erik Husby, her under «kuldebefaring» i NM-løypene på Gjøvik sist lørdag. Da ble damene og herrenes 15 og 30 kilometer med skibytte avlyst.

Erik Husby, arrangementsansvarlig i Norges Skiforbund langrenn, er klar på at de ikke ønsker å ta lag ut av en stafettkonkurransen.

Han var tett på omstendighetene under NM på Gjøvik sist helg og forteller at forbundet faktisk har en åpning i sitt reglement om at laget som de blir tatt igjen ikke trenger å bli tatt ut av konkurransen.

Den retningslinjen står omtalt i Norges Skiforbunds sesonginformasjon og vedtas av alle skikretsene.

– Det er en regel NRK sikkert ikke er så fornøyd med, men det er for at Ski-Norge skal få den stafetten og den folkefesten den skal være, sier Husby og fortsetter:

– Vi har selvfølgelig forståelse for de løperne og de lagene som ble tatt ut av rennet denne gangen, men her ble det gjort vurderinger fra juryen om at 30 lag kom til å bli tatt igjen. Det handler rett og slett om arrangør, NRK og løpernes sikkerhet. Det kunne blitt et kaosrenn.

Han forteller at sprengkulden på Gjøvik spilte inn. Det førte til at arrangøren måtte endre løype. En vesentlig kortere enn den som var tenkt brukt. Den nye løypetraseen var ifølge Husby heller ikke bred nok.

– Vi hadde ikke valgt å ta ut stafettlag dersom vi hadde gått i den opprinnelige løypa. Dette var et ekstraordinært tilfelle. Dette var løsningen for å få NM-stafetten arrangert i det hele tatt.

At Mikkelsplass kaller begrunnelsen som omhandler utøvernes sikkerhet som «sprøyt og tull», svarer Husby slik på:

– Man vet aldri hvordan et renn utvikler seg. 20 løpere kan gå tett i tett. Hvis du møter løpere med andre forutsetninger på punkter i løypa du ikke vil møte dem på, kan ting skje. Da er det jo juryens oppgave å se om vi kan unngå slike situasjoner, sier Husby.

Sportsredaktør i NRK, Espen Olsen Langfeldt, er forelagt Mikkelsplass’ meninger.

Han forteller til VG at det å ta lag ut av stafetten – sammen med en rekke andre ting – ble diskutert, men aldri var noe krav fra kanalen.

– Det kan jo bli kaotisk i bildene når det blir så mange løpere i løypa, og spesielt når rundene halveres fra fem kilometer til 2,5.

– Men dette var bare et synspunkt og innspill fra oss. Så har vi respekt og forståelse for at NM-stafett er en stafett for hele Langrenns-Norge, sier Langfeldt.