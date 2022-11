Iversen etter Klæbo-seier: – Tror han har overdrevet

BEITOSTØLEN (VG) Johannes Høsflot Klæbo (26) «glemte» lårskaden og vant 10 km klassisk på Beitostølen lørdag. Emil Iversen (31) ble nummer to og mener at Klæbo er en «dramaqueen».

Johannes Høsflot Klæbo etter målpassering

19. nov. 2022 13:15 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg tror han har overdrevet. Han er best i Norge ved første forsøk, sier Iversen til NRK på spørsmål om Klæbo-skaden etter målpassering.

– Det har blitt mye oppmerksomhet og drama, sier Emil Iversen videre om Klæbos mye omtalte problemer med hamstring.

– Det er imponerende når han har nesten bare en fot å gå så fort rundt, sier Iversen når VG spør ham.

– Er han en dramaqueen?

– Ja, det også. Jeg vil si at han avslører seg litt. Men jeg er veldig glad for at han er med. Uansett om det er reelt eller ikke - vi trenger han. Det ville ha vært en tung beskjed om Johannes hadde kastet inn håndkleet, sier Emil Iversen.

– Han får mener hva han, sier Klæbo selv når VG konfronterer ham med Iversens uttalelser.

– Hvis han hadde levd livet mitt de siste fire ukene, hadde han skjønt at det ikke er noe jeg kødder med. Det har ikke vært noe artig. Kanskje jeg skal ta ham med på behandlingen, så får han se hvor «artig» det er.

– Jeg mener at det ikke er noe overdrevet drama, sier langrennssjef Espen Bjervig til VG.

Johannes Høsflot Klæbo innrømmer overfor VG at han er usikker på hvordan lørdagens løp vil påvirke skaden:

– Jeg glemmer nesten skaden når jeg går. Det spennende blir å se hvordan det føles i løpet av kvelden og ikke minst i morgen tidlig.

– Jeg kommer nok ikke til å avgjøre før søndag om jeg skal gå løpet da.

Klæbo sier til NRK at han har veldig lyst til å være med i verdenscupstarten i Ruka neste helg.

VANT: Johannes Høsflot Klæbo blir heiet fram på Beitostølen lørdag.

– Han parkerer alle - til tross for hamstringproblemene, sier NRK-kommentator Jann Post da Klæbo går i mål som vinner.

– Men det mest spennende er kanskje hvordan hamstringen vil være de neste timene, fastslår hans kollega Torgeir Bjørn.

– Det er imponerende å komme hit og ha hatt en skade i lang tid. Han har kjørt sitt eget opplegg med høyde og så kommer han hit og beviser. Jeg håper virkelig at det går bra nå i ettertid, sier Therese Johaug som NRK-ekspert. Både hun og kollega Fredrik Aukland er klare på at Klæbo klarer å beholde roen og går godt teknisk.

Martin Løwstrøm Nyenget ble nummer tre.

VERDENSCUP-KLAR? Emil Iversen på vei til en sterk 2. plass på Beitostølen lørdag.

OL-stjernen Klæbo har slitt med en lårskade helt siden i juli, men følte seg såpass bra at han fredag bestemte seg for å gå lørdagens renn. Han har den siste tiden hatt hjelp fra den amerikanske fysioterapeuten Megan Stowe, som i mange år jobbet for NBA-klubben Milwaukee Bucks. Hun følger ham også til Beitostølen.

– Han prøver, fastslår langrennssjef Espen Bjervig til NRK før start.

– Problemet er at han ikke har kunnet gi mer enn 80 prosent på hardøktene, sier NRK-ekspert Therese Johaug på forhånd.

Sondre Ramse (24) åpnet best, men Emil Iversen (31) overtok kjapt ledelsen og holdt den lenge. Etter 5,6 km lå han ett tidel foran trønderkollega Klæbo. Men Iversen var tydelig sliten, og etter 7,6 km. hadde Klæbo overtatt ledelsen.

Emil Iversen ble slått ut i prologen på sprinten fredag - og det betyr at helgens distanserenn er veldig viktige for ham. 2. plass betyr at det går mot Ruka-tur for trønderen.

PALLEN: Fra v.: Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo og Martin Løwstrøm Nyenget.

– Jeg var lei meg i går. Men en god natts søvn gjør godt, sier Emil Iversen til VG etter å ha blitt utslått i prologen fredag og så 2. plass lørdag.

– Det betyr alt, uavhengig av verdenscupen og alt. Det viktige er at kroppen spiller på lag. Etter det siste tøffe året mitt, er jeg lettet og litt stolt. Det har ikke vært noen dans på roser, men vi har tatt tak. Da er det godt å få resultater allerede før helgen, sier Iversen.

Ni av de 12 løperne til verdenscupstarten i Ruka er allerede tatt ut. Det står igjen én plass på distanse og to på sprint.

Disse er tatt ut: Pål Golberg, Hans Chr. Holund, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Even Northug, Martin Løwstrøm Nyenget, Håvard Solås Taugbøl, Erik Valnes, Mattis Stenshagen.

Av de mer ukjente navnene gjorde Håvard Moseby (4), Vebjørn Turtveit (6), Daniel Stock (7) og Henrik Dønnestad (8) sterke løp på Beitostølen lørdag.

– Jeg hadde supre ski, og kroppen føles bra, sier Moseby, som skal gå også søndagens renn.

– Jeg vet at det er nesten umulig for en løper utenfor landslaget å gå seg inn på verdenscupstarten i Ruka.