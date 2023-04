Gjennombruddsmannen Iver Tildheim Andersen: – Langrenn trenger ikke stafett

SKULLERUDSTUA, OSLO (VG) Vinterens norske langrennskomet Iver Tildheim Andersen (22) venter på en viktig telefon. Men før det ringer tar han til orde for å gjøre langrennssporten mer rettferdig.

PÅ HJEMMEBANE: Langrennsløper Iver Tildheim Andersen er Rustad IL-gutt og skianlegget på Skullerud og Østmarka har vært 22-åringens lekeplass.

22-åringen fra Oslo kjente presset øke etter at han vant et verdenscuprenn i Lillehammer i desember. Han sto på toppen av pallen med veteranene Didrik Tønseth og Hans Christer Holund på hver sin side.

Det store gjennombruddet var unnagjort på 21 minutter og 12 sekunder (10 km friteknikk). Plutselig begynte folk å snakke om VM-plass.

– Jeg har vært på noen klubbrenn her i vinter. Det var flere barn som ville ha et bilde sammen med meg. Det hadde ikke skjedd i fjor, sier Tildheim Andersen og ler.

Fakta Bli litt kjent med Iver Tildheim Andersen: Har bursdag i september, fyller da 23 år.

Ble juniorverdensmester på 30 kilometer friteknikk fellesstart i 2020, tok bronse på 10 kilometer friteknikk året før. Har også en VM-bronse fra U23 i 2021.

Bor i Oslo.

Forbilde som ung: Anders Gløersen, som også gikk for Rustad IL.

Har vært på rekruttlandslaget i tre år, banker hardt på døren til allroundlandslaget.

Var ingen barnestjerne, men tok et realt steg da han var 17 år og begynte å vinne.

Debuterte i verdenscupen på femmila i Holmenkollen i fjor. Ble nummer 24 (klassisk), i år ble han nummer fire (friteknikk). Vis mer

VG traff ham ved Skullerudstua mandag formiddag. Dette er hjemmebane for 22-åringen som går for Rustad IL. Det er bittelitt råtten snø igjen under snøkanonene.

KLAPPET FOR ANDERSEN: Didrik Tønseth (t.v.) og Hans Christer Holund måtte se Iver Tildheim Andersen stå øvrest på pallen etter 10-kilometeren i verdenscupen i Lillehammer i desember.

Iver Tildheim Andersen har vært på rekruttlandslaget i tre år. Nå venter han på en telefon fra landslagstrener Eirik Myhr Nossum. 22-åringen gikk fem individuelle skirenn i verdenscupen sist sesong, han ble aldri dårligere enn nummer ni, og avsluttet med en kruttsterk 4. plass på femmila i Holmenkollen.

– Jeg tenker ikke så mye på landslagsplass. Det er mange som snakker om det, men om jeg ikke forventer landslagsplass, så slipper jeg eventuelt skuffelsen, sier Tildheim Andersen.

Landslagstreneren vil ikke røpe hvor tett på telefonen han bør være før landslagene blir presentert kommende mandag.

– Men Iver er en del av den nye vinen som skal arve tronen, sier Nossum til VG.

Han hadde litt samme taktikk etter verdenscupseieren på 10 kilometer friteknikk i Lillehammer.

– Hadde jeg sagt: Nå blir det VM-tur, så hadde nedturen blitt veldig stor. Da hadde det vært noe dritt ikke å bli tatt ut, sier 22-åringen.

Nå har han litt roligere dager etter at sesongen er over. Tirsdag skal han evaluere sesongen. Og når FIS (det internasjonale skiforbundet) skal evaluere verdenscupkalenderen har han et tydelig innspill.

Sist sesong var det flere forsøk på mixed stafett, to menn og to damer. Norge vant én og Sverige den andre. Som ung utøver og om fremtiden for langrenn har han dette rådet: Dropp stafettene, både den vanlige og mixed.

– Folk vil se de beste. Det er ganske tydelig at de beste velger bort verdenscupstafettene i kampen om verdenscupen sammenlagt og heller går for egne poeng. Uten de beste til start så blir ikke stafettene så attraktive lenger, derfor tenker jeg at sporten ikke trenger stafett, det holder i mesterskap, sier Tildheim Andersen.

Johannes Høsflot Klæbo valgte å stå over mixed-stafetten i Falun etter at han vant 10-kilometeren og sprinten dagene i forkant. I Livigno sto Klæbo og Pål Golberg over lagsprinten dagen etter på grunn av stor belastning.

Landslagstrener Nossum er enig i at de beste bør stille til start.

– Men kutter man stafett fra verdenscupen, så forsvinner det fra mesterskapene også. Kanskje man heller må se på noen endringer ved stafettene, sier Nossum til VG.

STERK: Iver Tildheim Andersen kjempet lenge om en pallplass på femmila i Holmenkollen i mars, men endte til slutt på en knallsterk 4. plass.

VG utfordrer Tildheim Andersen videre på hva han som ung tror skal til for at langrennssporten skal få flere nasjoner tilbake i toppen.

– Gjør sporten så rettferdig som mulig. Derfor syns jeg opplegget med å dele oppskriften på hva som var under skiene på sprinten i Tallinn var bra. Jeg vil at alle skal ha så like ski som mulig. Like blir de aldri, for løperne har ulik skipark og de beste løperne får de beste skiene fra skifabrikantene, men jeg er for at det som kan være likt skal være likt med alt fra smurning og glider til struktur og rill, sier Tildheim Andersen.

Han mener de beste ikke har noe å frykte.

– Se på resultatlisten i Tallinn. Den så ut som ellers, sier Tildheim Andersen.

Johannes Høsflot Klæbo vant foran Lucas Chanavat (Frankrike) og Even Northug.

BLÅ HIMMEL: Iver Tildheim Andersen nyter våren i Oslo. Snøkanonene ved Skullerudstua har definitivt sluttet å gå.

Og han er ikke i tvil om at ungdom flest liker friteknikk bedre enn klassisk.

– Når man ser i marka skøyter de fleste barn og unge. Det går fortere og man slipper å ha på masse smurning under skiene. Da jeg var yngre så fant jeg ikke frem klistertuben da det var klisterføre, jeg brukte skøyteskiene, så slapp jeg alt det der, sier Tildheim Andersen.

Det sier seg selv, han er skøytespesialist, alle startene i verdenscupen sist sesong var i friteknikk.

Og bare så det er nevnt, VM-femmila i Granåsen i Trondheim om to år er i friteknikk.

