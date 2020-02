TRONDHEIM: Rekruttlandslagsløperen ble til slutt nummer 25 sammenlagt i Ski Tour 2020. Å gå på hjemmebane i Granåsen gir motivasjon for treningsjobben som skal gjøres mot VM i Trondheim i 2025.

– Er jeg på startstreken i et VM, så mener jeg at jeg skal gå for medalje. Det sier seg selv. Det tror jeg er realistisk hvis alt går som jeg har lyst til, mener Julie Myhre (23).