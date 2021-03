Gull-Therese hedres av Marit Bjørgen: – Helt rått

OBERSTDORF: Therese Johaug var som en maskin på tremila. Venninnen Marit Bjørgen fulgte med fra Sverige, og hadde bare godord.

Therese Johaug tok gull på tremilen. Foto: Matthias Schrader / AP

6. mars 2021 13:55 Sist oppdatert 9 minutter siden

Johaug er en ener. På tremila tok hun sitt fjerde VM-gull på distansen på rad, og det fjerde i Oberstdorf.

Heidi Weng sørget for at det ble dobbelt norsk, tross at hun gikk i bakken underveis på distansen. Hun rykket i den siste motbakken. Frida Karlsson forsøkte å hente inn forspranget på oppløpet, men klarte det ikke. Det ble sølv til Weng og bronse til svensken.

Johaug var suveren, i ensom majestet fra start. Hun gikk klassisk som om det sto om livet. Konkurrentene så ikke engang ryggen hennes etter hvert. Hun tenkte teknikk, at smerte er godt, og at hun hadde størst mulighet hvis hun satte opp tempoet fra start.

– Det er en fantastisk opplevelse å få komme hit til Oberstdorf og ta fire gull, sier Johaug til NRK etter å ha blitt verdensmester igjen.

– Jeg kjenner at jeg er litt rørt. Jeg blir eldre og eldre med årene, så jeg vet at dette livet tar slutt en dag, forteller gullgrossisten.

Les også Slik beskrives Johaug av lagvenninner og konkurrenter: Rollemodell, lagbygger og ikon

Marit Bjørgen, som har 18 VM-medaljer og flest av alle, skal gå det tradisjonsrike Vasaloppet søndag, for Team Ragde Eiendom. Bjørgen ga seg etter OL i 2018. Hun har også VM-gull på lørdagens distanse, blant annet fra VM i nettopp Oberstdorf i 2005.

– Jeg er bare mektig imponert. Denne damen har imponert meg mange ganger før, men nå har hun levert helt rått i dette mesterskapet, sier Bjørgen til Aftenposten.

Hun var på lag med Johaug i mange år, og de har fått et tett vennskap. Derfor var hun ekstra spent og krysset fingrene for 32-åringen, som avsluttet mesterskapet i suveren stil.

– Hun gikk veldig avslappet og bra teknisk på ski. Det var bare å mate på hele veien, sier Bjørgen om sin tidligere lagvenninne.

Les også Når Johaug går i kjelleren i VM-løypa, sier hun tre små ord til seg selv

Therese Johaug og Marit Bjørgen er nære venninner. Foto: Jil Yngland

Inspirer kusinen

Johaug er i Eliteserien, konkurrentene i første, andre og tredje divisjon. Andre toppidrettsutøvere beundrer løperen fra Dalsbygda.

– Jeg må bare si gratulerer med dagens renn og hele mesterskapet. Det Therese leverer er helt rått. Og det er inspirerende, sier kombinertløperen Gyda Westvold Hansen til Aftenposten.

Hun er Johaugs kusine og ble selv verdensmester i Oberstdorf, da kvinnene for første gang kjempet om en VM-tittel i den grenen. Så dro hun hjem til hybelen i Trondheim, og fulgte tremila fra sofaen.

Gyda Westvold Hansen tok VM-gull i kombinert. Foto: Christian Walgram / Bildbyrån

Maren Lundby klarte også det kunststykket å bli historisk i VM. Det var første gang kvinnene var med i storbakken, en kamp som Lundby har bidratt til. Hun toppet det hele med å ta gullet.

– Therese er helt enorm. De andre prøver ganske hardt de også, men det sier bare hvor god hun er når hun er så suveren. Det skjer gang på gang. Jeg er imponert, sier skihopperen til Aftenposten.

Birgit Skarstein sier Johaug er en i en helt egen klasse.

– Det er vanvittig imponerende hvor overlegen hun er.

Les også Marit Bjørgen mistet motivasjonen rett etter at hun la opp. Så kom en SMS som skulle endre alt.

Kalla måtte bryte

Underveis skjedde det flere ting bak Johaug. Charlotte Kalla valgte tidlig å stå av løpet. Nå ble det null medaljer i mesterskapet.

– Jeg har aldri brutt før, så det var en tøff avgjørelse å ta, men i dag fungerte det virkelig ikke. Jeg var litt usikker på om jeg skulle starte i dag, sa hun til NRK mens de andre fortsatt gikk rundt i løypen.

– Jeg fikk en reaksjon i magen torsdag kveld, etter stafetten. Det var kort tid å skulle hente seg inn på, men jeg tenkte at det kunne gå. Man vet aldri før man har forsøkt, sa den rutinerte svensken.

Weng falt

Det så også mørkt ut for Weng underveis i løpet. Hun hadde ikke noe annet alternativ enn å legge seg ned da Ebba Andersson falt i en utforkjøring. Det samme måtte Frida Karlsson gjøre, for ikke å kjøre over sin svenske lagvenninne. Den eneste i kvartetten bak Johaug som unngikk uhellet, var østerrikske Teresa Stadlober.

Weng og de to svenskene klarte å gå inn Stadlober. Dermed skulle avgjørelsen finne sted inne på stadion. Der gjorde Weng en genial manøver da hun tok innersvingen på Karlsson og Andersson før den siste motbakken. Weng rykket og fikk flere meter ned til de andre.

Inne på oppløpet kom Karlsson stadig nærmere.

– Jeg hørte pusten til noen bak meg og tenkte «Nei!», men så hørte jeg Therese skrek. Skrikingen kom nærmere og nærmere, sier Weng til NRK om hvordan hun opplevde kampen på oppløpet.

Etter målgang hadde Karlsson tydelige smerter i venstre arm. Da Johaug og Weng stod på seierspallen, var den svenske skistjernen ikke å se. Hun hadde allerede forlatt stadion i ambulanse.