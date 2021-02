Hylet som kom ut etter sisteplassen i VM, fortalte en spektakulær historie

OBERSTDORF: Brasils sprintteam ropte høyt av glede da de kom over målstreken. Omfavnelsen så ikke ut til å slutte. Men hvorfor juble for en sisteplass?

Jaqueline Mouraos gledeshyl ga uttrykk for den lange veien frem til debuten i ski-VM, for henne og makkeren. Foto: Lise Åserud/NTB

28. feb. 2021 17:49 Sist oppdatert nå nettopp

Det var noe ekstra i denne omfavnelsen. Brasils sprintlag i ski-VM var håpløst langt bak i semifinalen. De kom i mål tre og et halvt minutt etter verdensmester Sverige, men det så ikke ut til å spille noen rolle.

De færreste som følger ski-VM fra Norge, har nok hørt om Jaqueline Mourao.

Hun er skiløper fra landet der det er fotball, sandvolleyball, T-skjorter og badedrakter som gjelder. Nå satser hun mot sitt sjette OL og skal delta i sommer-OL i Tokyo til sommeren. Da i terrengsykling. Og det kan bli det syvende i vinter-OL i Beijing om et år.

Hun har i De olympiske leker representert Brasil i tre grener: langrenn, skiskyting og terrengsykling. Hun debuterte i verdenscupen i langrenn i 2009 og er brasiliansk mester i terrengsykling flere ganger.

Men så viste det seg at historien ikke først og fremst dreide seg om henne, som i en alder av 45 år og tobarnsmor deltar i ski-VM.

Det var historien til makker Bruno Moura som var så spesiell.

Jaqueline Mourao er ferdig med sitt løp tre og et halvt minutt etter vinner Sverige. Hun bare roper ut høyt hvordan det føles å være ferdig. De som er i nærheten kan ikke unngå å legge merke til det som skjer. Foto: Lise Åserud/NTB

Hull i hjertet

Hun måtte gjennomgå en stor hjerteoperasjon i 2013.

– Jeg hadde et hull i hjertet, forklarer 26-åringen på skistadion i Oberstdorf.

De to kvinnene fant hverandre fordi den eldste var så ivrig på å sette i gang et prosjekt for å få flere barn til å drive med idrett. Hun hentet 30 unger fra Brasil til Canada, der hun bor med familien. Den gangen var det sykling alt dreide seg om.

– Jeg visste at de som ble plukket ut til å være med videre, ville få en sponsor, forklarer Moura.

Hun hadde møtt «verten» i forbindelse med sykling. Så viste det seg at Moura ikke kunne drive idrett lenger på grunn av hjerteproblemene.

Men de yngste hadde fått så god kjemi med Mourao.

– Jeg ville ikke at hun skulle dø, for det var så alvorlig, sier den mest erfarne.

En operasjon ville kostet flere hundre tusen kroner, men Jaqueline Mourao klarte å få det gratis i Brasil, fordi tenåringen ble regnet som et barn.

Kom tilbake etter en tid

Operasjonen gikk fint, men pasienten måtte bruke tid på å bygge seg opp igjen. Etter tre måneder kunne hun sykle litt, men det gikk et par år før hun var helt tilbake.

Jaqueline Mourao ventet på hun som skulle bli makkeren på ski. Sammen hadde de VM i Tyskland som mål.

Bruno Moura bor i Nederland og får sterk støtte fra kjæresten og hennes foreldre.

– Jeg er så lettet over at jeg kunne være med på teamsprinten. Det kjennes så godt. Nå må vi bare satse på at vi kommer til OL i Beijing, sier hun.

– Vi kan knapt tro at vi står her, sier duoen nærmest i kor.

Løpere fra mange nasjoner går forbi dem for å forberede seg til finalen, men duoen føler at de har seiret.

– Vi mistet aldri håpet. Det vi tok ut da vi kom i mål, var en hel historie fortalt gjennom gledeshyl, ler Jaqueline Mourao.

Åhhhh. Så godt å kjenne på «seieren», å ha kommet så langt og gjennomført. Jaqueline Mourao omfavner Bruno Moura, som venter i mål. Foto: Lise Åserud

Ikke som i hjemlandet

Solen skinner, det er varmt og nesten Brasil-temperatur, men bare nesten.

– Vi fikk i alle feiret mye da vi fullførte. Det var en miks av følelser som skulle ut, det handlet om alt som skulle ut.

De tar om hverandre på vei ned trappene. Det er takknemlighet i hvert blikk.

Det er ingen tvil om at de setter prestasjonen høyt, det å få delta blant utøvere som er oppvokst med ski på bena.

– Men vi er gode på rulleski, ler Moura.