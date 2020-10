Frikort kan gi Northug og Bjørgen sensasjonell Beitostølen-plass

Arrangøren ønsker seg Petter Northug og Marit Bjørgen til start under langrennsåpningen på Beitostølen. Norges Skiforbund lukker ikke døren for eks-stjernene.

Marit Bjørgen og Petter Northug kan få frikort i langrennsåpningen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB-Espen Hartvig

26. okt. 2020 14:14 Sist oppdatert nå nettopp

Rennene går 20.–22. november, og det ligger an til så godt som bare norsk deltakelse.

I statuttene for konkurransene ligger det fem friplasser for begge kjønn for at. noen få løpere som ikke har nok FIS-poeng, kan få en sjanse til å delta likevel.

– Det hadde vært spennende å få se dem begge på startstreken igjen. Vi får ta en vurdering om wild card hvis Petter eller Marit tar kontakt og ønsker å gå, sier langrennssjef Espen Bjervig i Norges Skiforbund til NTB.

– Det ville vært et scoop å få en av dem eller begge til start. Både en Northug på rett kjøl og ei Bjørgen i litt over vanlig skiturist nivå, forsvarer trolig en plass, sier Erik Østli til NTB.

Han er en stor drivkraft bak den faste sesongstarten i langrenn.

Venter mulig dom

Northug har hatt en tøff periode og venter på en mulig dom etter å ha blitt siktet for råkjøring med bil og oppbevaring av narkotika.

Han skal trene svært godt for tiden og spøkte i helgen overfor NRK med at han kanskje skulle melde seg på til sesongstarten.

– Kanskje jeg melder meg på til Beitostølen, sa Northug til NRK.

Spøk eller alvor? Det vet man ikke helt med Northug.

Har trent med gutta

Bjørgen har siktet seg inn mot langløp til vinteren. Hun gikk solid i et rulleskirenn opp til Tryvann i september.

– Jeg synes det har gått bra i høst. Jeg har vært med på noen av langturene sammen med gutta på Team Ragde, og jeg har fått positive svar. Men jeg har ikke noen anelse om hvordan nivået er på damesida. Så jeg vet ikke hvor fort man må gå, sa Bjørgen da.