Nedslående nyheter for norsk langrennsprofil – må avbryte sesongen umiddelbart

– Ingvild har fått et brudd i hælen og må derfor avbryte sesongen. Hun må avlaste hælen i noen uker, og følges tett opp av helseteamet i samarbeid med Olympiatoppen, sier medisinsk ansvarlig Øystein Andersen i Norges Skiforbund i en pressemelding.

Det betyr at Østberg ikke går helgens 30 kilometer i Holmenkollen. Hun reiser heller ikke til sprtintouren i Canada og USA senere i mars. Hun forteller at skaden skjedde på en «klønete» måte.

– Dette her er selvsagt veldig kjedelig og noe «klønete» av meg å hoppe ned fra en kant for å ta en snarvei, men jeg skal gjøre alt jeg kan for å komme sterkt og fortest mulig tilbake, sier Østberg.

Det opplyses samtidig at det ikke er grunn til å tro at skaden skal påvirke neste sesong.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Trøblete sesong

Denne sesongen har gått langt fra smertefritt for Norges langrennsprofil. Før sesongåpningen på Beitostølen i november, fikk hun startnekt på grunn av helsemessige årsaker.

– Det har seg sånn at jeg har havnet i en situasjon der jeg ikke kan gå skirenn. Det er selvfølgelig veldig kjedelig og beklagelig at det er blitt sånn. Det er helsemessige årsaker, der ikke alle kravene i helseattesten er innfridd. Det vil si at det beste for meg nå er at jeg står over skirenn, sa hun den gangen.

Siden har hun kommet tilbake og levert en rekke gode resultater. Hun vant blant annet 10-kilometeren under Tour de Ski og ble til slutt nummer tre totalt. I den svensk-norske nyvinningen Ski Tour endte hun med samme plassering. Hun er nummer fem i verdenscupen sammenlagt.

Østberg står med totalt to OL-gull og ett VM-gull i karrieren.