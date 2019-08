TRONDHEIM: Under Toppidrettsveka hadde ikke Frida Karlsson marginene på sin side. Hun fikk trøbbel med rulleski som sviktet i Aure fredag, og under lørdagens jaktstart i Trondheim fikk hun et stavbrudd.

– Det er vel bra å få litt ris. Det er viktig å lære seg å tenke taktikk også, oppsummerte Karlsson da hun sto i målområdet lørdag ettermiddag.