– Det er en stor og veldig viktig avtale for meg. Den gjør at jeg kan satse 100 prosent på langrenn de neste to årene, sier Niklas Dyrhaug.

Den dobbelte stafettverdensmesteren har vært fast inventar på det norske landslaget siden sesongen 2011/12. Men etter en skuffende vinter, lå det tidlig i kortene at Niklas Dyrhaug ville miste landslagsplassen.