Pappa Iversen med klar melding til Emil etter helgens nedtur: – Det er det dummeste du kan gjøre

Iversen brøt allerede før skibyttet på lørdagens 30 kilometer, mens trønderen endte på 37.-plass under søndagens sprint. Han var hele 17 sekunder bak prologvinner Johannes Høsflot Klæbo.

Iversens far og kvinnelandslagets trener, Ole Morten Iversen, er klar på hva sønnen burde gjøre: Dra hjem for å få hvile, samt å ta blodprøver for å sjekke hva som eventuelt feiler ham.

– Dersom man er i tvil om årsaken, er det dummeste du kan gjøre å trene mye og hardt. Hvile er det tryggeste og ofte det som skal til, sier Iversen til NTB.

Emil Iversen ønsket selv ikke å snakke med pressen etter nedturen søndag. Etter å ha brutt lørdag fortalte han om en tung kropp.

– Jeg hadde ikke kjempegode ski, men kroppen var verre, sa han til NTB lørdag.

Heiko Junge, NTB scanpix

Veldig overrasket

– Det er veldig rart. Jeg er veldig overrasket over at det går så dårlig. Det er sjelden jeg har så dårlige dager i skiløypa. Jeg blir ikke bekymret, men jeg blir usikker på hva jeg skal gjøre. Det er ingenting å skylde på, det er bare katastrofe, sa Iversen lørdag.

På spørsmål om hvorvidt sønnen burde gå under helgens NM, er Ole Morten Iversen usikker.

– Dersom det er noe som tilsier at han ikke er frisk, bør han ikke gå skirenn. Men om han er der, vet jeg ikke.

Brøt også i Tour de Ski

– Det kan være han er i gang til uka, men hvis det er noe som feiler han bør han høre på legene, sier Iversen som likevel håper sønnen stiller.

– Men man bør aldri ta beslutninger rett etter renn som dette, men jeg håper han går.

NM starter på Konnerud torsdag med 15 kilometer fri.

Iversen brøt i romjula Tour de Ski etter den andre etappen i Lenzerheide. Etter den tid skal han ha trent normalt.

(©NTB)