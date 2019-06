Klæbo ser ut til å leke med skiforbundet

GARDERMOEN: Det meste som kan krype og gå av ledere i Ski-Norge er denne helga samlet på Gardermoen i anledning skiforbundets vårmøte. Fredagen ble blant annet brukt til å gå gjennom nå-situasjonen for norsk langrenn.

Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad innledet med å prate om verdikjeden i norsk langrenn: At det er klubbene som har ansvar for utvikling av unge utøvere frem til de eventuelt havner på kretslag. At det er skikretsene som har ansvar for å invitere til kretssamlinger på ulike alderstrinn, samt å gi løpere et godt konkurranseprogram. Deretter at det er langrennskomiteen i skiforbundet som skal ta ut løpere og støtteapparat til landslag, samt å finansiere dette.