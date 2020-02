Nyvinningen SkiTour2020 starter i Östersund 15. februar. Deretter går turen videre til Åre og Meråker, før touren avsluttes i Trondheim søndag 23. februar.

Norge stiller med 20 løpere som skal kjempe gjennom de seks konkurransedagene.

I uttaket er det blitt lagt vekt på utøvernes form, muligheter på etappe- og sammenlagt. I tillegg er det gjort en skjønnsmessig vurdering, opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding.

Johannes Høsflot Klæbo måtte stå over helgens renn i Falun etter en skade i fingeren. Til helgen er trønderen tilbake.

Fakta: Norges lag Kvinner: Maiken Caspersen Falla – Gjerdrum IL Ragnhild Haga – Åsen IL Astrid Uhrenholdt Jacobsen – IL Heming Therese Johaug – IL Nansen Julie Myhre – Byåsen IL, Rekruttlaget Equinor Morgendagens Helter Anna Svendsen – Tromsø Skiklubb Heidi Weng – IL BUL Lotta Udnes Weng – Nes Ski Tiril Udnes Weng – Nes Ski Ingvild Flugstad Østberg – Gjøvik Skiklubb Menn: Pål Golberg – Gol IL Hans Christer Holund – Lyn Ski Emil Iversen – IL Varden Meråker Johannes Høsflot Klæbo – Byåsen IL Finn Hågen Krogh – Tverrelvdalen IL Simen Hegstad Krüger – Lyn Ski Martin Løwstrøm Nyenget – Lillehammer Skiklubb – Team Veidekke Innlandet Sjur Røthe – Voss IL Martin Johnsrud Sundby – Røa IL Erik Valnes – Bardufoss og omegn IF

Profiler som Didrik Tønseth og Niklas Dyrhaug er derimot ikke med i SkiTour2020.

– Som alle uttak var dette fryktelig vanskelig. Det var om beine til «the bitter end». Dessverre var Didrik en av dem som havnet utenfor denne gangen, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

Før NM i månedsskiftet januar/februar var det tydelig at Tønseth måtte gjøre det godt for å sikre seg plass til SkiTour. 28-åringen har variert stort i prestasjonene denne sesongen. Det ble fjerde- og sjetteplass på Konnerud, uten at det holdt.

– Samtidig kan vi på ingen måte si at han har levert veldig dårlig. Det ville vært å overdrive, sier Nossum.

Landslagstreneren føler det er en veldig bra gjeng som stiller til start i Östersund.