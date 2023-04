Etterlyser grep etter kaos-uke: – Nå må det ryddes opp her

Langrennssjef Espen Bjervig (50) ansatte og fikk hjelp av en ekstra sjef etter OL-bråket i fjor. Etter mer kritikk fra egne utøvere mener flere det fortsatt må ryddes opp.

STERKE MENINGER: Petter Northug, her bare noen meter unna langrennssjef Espen Bjervig under mandagens offentliggjøring av kommende sesongs landslag.

26.04.2023 09:25

– En stor del av problemet i fjor var kommunikasjon. Da ble ledelsen satt på prøve og sviktet. Når vi ser hva som har skjedd den siste uken, ikke minst hva som ikke har skjedd, så har de sviktet igjen. Da kan man si at grepet fra i fjor ikke har fungert og dermed ikke lyktes, sier Adressa-kommentator Birger Løfaldli til VG.

Etter mye utenomsportslig bråk i Beijing-OL i 2022, erkjente nemlig langrennssjef Espen Bjervig at han hadde for mange arbeidsoppgaver. Inn kom Per Elias Kalfoss som fagsjef toppidrett i langrenn for å avlaste Bjervig.

Fakta Slik var OL-bråket og i tiden etterpå: Norsk langrenn var preget av kaos og utenomsportslig bråk under OL i Beijing vinteren 2022.

Det startet med at en vraket Emil Iversen følte seg dolket i ryggen av ski-ledelsen og regelrett slaktet kommunikasjonen.

Anne Kjersti Kalvå var senere irritert for det samme.

Ragnhild Haga og Helene Marie Fossesholm irriterte seg over ledelsens omtale av norsk damelangrenn underveis i lekene.

Senere skulle Haga også ta et oppgjør med det hun omtalte som bruk og kast-mentalitet. Vis mer

ADRESSEAVISENS KOMMENTATOR: Birger Løfaldli, her avbildet under årets Tour de Ski.

Likevel har norsk langrenn vært gjennom en ny kaos-uke.

– Hvorfor det ikke har fungert er ikke lett å gi et godt svar på. De har ansatt en ny leder, men hva slags oppgaver har de? Hva ble endret og hva slags avlastning har Bjervig egentlig fått? spør Løfaldli og fortsetter:

– Det er tydelig at han har store utfordringer når det gjelder kommunikasjon. Har han fått hjelp på den biten? Har han fått hjelp til å være i forkant og styrket ham på områdene det var behov for?

– Det er andre år på rad at det kommer så harde uttalelser fra utøverne. Det gjør noe med samholdet, tilliten og den gjensidige respekten mellom ledere og utøvere. Den beste utøveren har forlatt og vendt forbundet ryggen. Da hadde jeg stilt spørsmålet om norsk langrenn har riktig ledelse.

Langrennssjef Espen Bjervig uttaler til VG at han ikke engang vil lese kritikken fra Løfaldli eller Petter Northug som også er kritisk.

På VGs spørsmål om han kan si noe om rollen til Kalfoss den siste uken, og ikke minst om han selv føler han blir avlastet, svarer han slik:

«Vi har en ledergruppe som tar beslutninger, så ja, selvfølgelig som medlem av ledergruppa med meg, Ulf Morten Ulf MortenUlf Morten Aune, landslagskoordinator langrenn., Brit Brit Brit Baldishol, utviklingssjef i langrenn.og Peder PederPeder Nævestad, kommersiell leder i langrenn., har vi tatt beslutninger sammen. Og alt av budsjetter og lag skal godkjennes av LK LKForkortelse for langrennskomiteen, styret i norsk langrenn», skriver han.

KLAR TALE: Fra den tidligere skikongen og nåværende TV 2-eksperten Petter Northug.

TV 2-ekspert Petter Northug kaller forbundets Klæbo-håndtering «håpløs og latterlig».

Northug ville heller sett at langrennssjefen la seg flat, erkjente at «her har jeg vært en for dårlig sjef» og sto til ansvar for det.

– Det gjør han ikke. Hele seansen var komisk, sier Northug.

Han er overrasket over at ikke flere i ledelsen har vært på banen i en sånn sak.

– Nå må det ryddes opp her. Det er tydeligvis en del folk som styrer som ikke burde vært der. De må finne ut hvor feilen ligger og rydde opp.

På spørsmål om kaoset siste uken bør få konsekvenser for noe eller noen, svarer den tidligere ski-kongen at «vi får se».

Han tror det kommer til å dukke opp enda flere saker rundt hvordan ting har vært håndtert i vinter fra utøverne.

– Jeg er også spent på hva utøvere tenker om denne prosessen. Det har gått ganske raskt, fra de ble informert om budsjettkutt til løpere som har vært både ut og inn av lag. Den siste uken har nesten vært en parodi.