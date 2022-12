Frida Karlsson uenig med Northug: Vil ikke ha svensk lagtaktikk

LILLEHAMMER (VG) Frida Karlsson sier at de som tror hun ble forbannet på Ebba Andersson under løpet søndag tar feil. Den svenske skiyndlingen hadde gjort nøyaktig det samme selv.

PALLEN: Frida Karlsson i midten stakk av med seieren på Lillehammer søndag. Med Tiril Udnes Weng og Ebba Andersson på ny, på pallen.

Frida Karlsson stakk under 20 kilometeren og fikk en god luke. Men etter litt bestemte landskvinne Ebba Andersson seg for å ta opp jakten på Karlsson. Hun fikk med seg store deler av feltet og da det gjensto noen kilometer var luken til Karlsson borte.

– Hadde det vært min lagkamerat så hadde jeg gravd ham ned i en snøhaug, sier Petter Northug til Expressen etter rennet.

Northug sa dette på TV 2s sending under rennet:

– Håpløs taktikk av det svenske laget.

EKSPERT: Petter Northug er på jobb for TV 2 i Lillehammer. Her på Sjusjøen i november.

Men Karlsson vant uansett. Tiril Udnes Weng ble nummer to, Ebba Andersson tok den siste pallplassen.

Karlsson forteller til VG at de ikke har snakket om en felles lagtaktikk i det svenske laget, og hva man gjør dersom en stikker og får en luke på fellesstart. Hun kan ikke tenke seg at det blir noen felles taktikk i VM heller.

– Det er vanskelig det der. Om du kjenner deg pigg, da må du få gå med det du har, sier Karlsson til VG.

– Hadde det vært vanskelig for deg å bli instruert til ikke å tett en luke?

– Ja, det hadde vært veldig vanskelig. Jeg skal ikke legge noe på Ebba, for jeg hadde nok gjort det samme selv, svarer Karlsson.

Tiril Udnes Weng var sjanseløs mot Karlsson på oppløpet. Hun forstår også at Ebba Andersson ville tett luken til Karlsson, selv om begge er fra Sverige.

– Hadde det vært et mesterskap så er det litt annet, men det er et verdenscuprenn og Ebba kjente sikkert at hun hadde mulighet til å kjempe om seieren, og da syns jeg det er greit, sier Udnes Weng til VG.

26-åringen står nå med fire pallplasser på seks renn så langt denne sesongen.

– Man skal ikke undervurdere Frida i en spurt, hun er kjapp. Hun treffer bra i stakingen der. Jeg bli litt kort i takene. Jeg har ikke så lyst til å se det i reprise, for det var nok ikke så veldig pent, sier Udnes Weng etter 2. plassen.

For hun var fryktelig stiv i den siste svingen. Da hun skulle skyte fart, så var det ikke krefter igjen.

– Jeg er litt irritert over at jeg ikke gjør det bedre. Jeg slet med det i går også. Det må trenes på, sier Udnes Weng.

De tre foregående pallplassene var det på det nederste trinnet, søndag ble det nest øverst, etter en thrilleravslutning av de sjeldne.

For kvinnenes 20 kilometer i klassisk stil på Lillehammer, og spesielt sisterunden, ble av det kaotiske slaget.

Tyske Katharina Hennig vite styrke og tok teten, før hun klønet det til for seg selv i en bakke, brakk staven og mistet teten.

Da fikk Karlsson på ny luke til resten, denne gangen i tospann med Andersson.

Men mot mål var det mange med. På oppløpet hadde Karlsson kontroll.