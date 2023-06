Ukrainas svarteliste: Klæbo ber om svar fra stor merkevare

Johannes Høsflot Klæbo (26) har en ambassadøravtale med merkevaren Gillette, som eies av det Ukraina-svartelistede selskapet Procter & Gamble. Nå har skistjernen bedt om svar fra sponsoren.

Johannes Høsflot Klæbo, her avbildet under VM i Planica sist vinter.





15.06.2023 15:08

– Johannes har hatt en ambassadør-avtale med Gillette siden februar måned. Avtalen er en del av Gillette labs lanseringskampanje som Norges Skiforbund hadde i forbindelse med verdenscupen i Holmenkollen, sier managerpappa Haakon Klæbo og fortsetter:

– Gillette ønsket å ha en egen ambassadøravtale med Johannes, i tillegg til en avtale med sprintlandslaget. Vi er kjent med problemstillingen rundt Procter & Gamble – og har innledet en dialog med dem.

– Vil dere vurdere å avbryte samarbeidet nå, eller fortsette som før?

– Det er noe vi nå ser nærmere på. Vi vil gjøre våre vurderinger, og vi avventer flere svar fra Gillette/Procter & Gamble, sier Haakon Klæbo.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Procter & Gamble Norge, men våre henvendesler har foreløpig ikke blitt besvart.

Fakta Svartelisten: Dette er Ukrainas liste over internasjonale konserner som Ukraina mener støtter Russland ved sin tilstedeværelse i landet. Mondelez (USA)

Procter & Gamble (USA)

Bonduelle (Frankrike)

Yves Rocher (Frankrike)

Auchan (Frankrike)

Xiaomi (Kina)

Leroy Merlin (Frankrike)

Raiffeisen Bank International (Østerrike)

Metro (Tyskland)

TMS Tankers (Hellas)

Minerva Machine (Hellas)

Thenamaris Ships Management (Hellas)

Delta Tankers Ltd. (Hellas)

Dynacom Tankers Management Ltd. (Hellas)

OpenWay Group (Belgia)

Danieli (Italia)

Mondi Group (Storbritannia)

eKassir (Estland)

Liberian International Ship & Corporate Registry (Liberia)

Comnav Technology Ltd. (Kina)

Buzzi Unicem (Italia)

China State Construction Engineering Corporation (Kina)

Peninsula Petroleum Ltd (Irland)

Great Wall Motor (Kina)

OTP Bank (Ungarn)

CK Birla Group (India)

Hikvision (Kina)

Dahua Technology (Kina) (Kilde: https://sanctions.nazk.gov.ua/en/boycott) Vis mer

MANAGER OG PAPPA: Haakon Klæbo, her avbildet tilbake i 2018.

Ukrainas svarteliste har fått massiv oppmerksomhet i Norge den siste tiden.

Svartelisten er en oversikt over 28 konserner Ukraina mener støtter Russland ved sin tilstedeværelse i landet og dermed som et bidrag til russernes økonomi.

Mest omtalt er den norske merkevaren Freia. Flere selskap og organisasjoner, deriblant Norges Fotballforbund, har stoppet med Freias produkter fordi eieren Mondelez står på svartelisten. Flere av selskapene som først gikk inn for boikott har siden snudd.

Fakta Et utvalg merkevarer som Procter & Gamble eier: Always

Ariel

Braun

Gillette

Venus

Head & Shoulders

Oral-B

Pampers

Clearblue

Pantene Vis mer

På svartelisten står også Procter & Gamble.

Selskapet eier den store merkevaren Gillette, produsent av barberblader, - høvler, og andre produkter innenfor kategorien «personlig pleie».

Ifølge ukrainske myndigheter har Procter & Gamble fortsatt en Gillette-fabrikk i den russiske storbyen St. Petersburg.

Selskapet opplyste i sin årsrapport for 2022 at de hadde omtrent 2400 ansatte i Russland, markedet i landet stod for to prosent av alt salg verden over og én prosent av selskapets nettoinntekter.

Norges Skiforbund langrenns sponsoravtale med Gillette gikk ut etter sist sesong, opplyser kommersiell leder Peder Nævestad, som også forteller at partene ikke er i forhandlinger om noen ny avtale.

Både Norges Skiforbunds ledelse og Klæbo selv har tatt et klart standpunkt i Russlands brutale krigføring mot ukrainerne og landets deltagelse i internasjonal langrenn.

– Er det da forenlig å ha en sponsoravtale med et selskap som angivelig skal bidra med penger til Russland?

– Johannes sitt standpunkt er like klokkeklart og tydelig som tidligere. Når det gjelder Gillette/Procter & Gamble i forhold til denne problemstillingen, så er det noe vi ser på nå. Vi vil imidlertid ha flere svar før vi konkluderer, sier Haakon Klæbo.